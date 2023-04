Dla katolików maj jest miesiącem poświęconym Matce Boskiej. Z tej okazji Radio Niepokalanów rzuciło wyzwanie kobietom, by to właśnie w maju chodziły w sukienkach... specjalnie dla Maryi. Pomysł katolickiego radia spotkał się jednak z mieszanymi uczuciami odbiorczyń.

