PIT 2023. Kiedy można spodziewać się zwrotu podatku?

Życie i styl

Zwrot podatku jest wypłacany, kiedy w wyniku rozliczenia podatku dochodowego dochodzi do nadpłaty. Informacje, czy go otrzymamy i, w jakiej kwocie, możemy znaleźć na podsumowaniu deklaracji podatkowej. Od czego zależy, jak szybko zostanie wypłacony i czy można to sprawdzić?

Zdjęcie Jak otrzymać zwrot podatku szybciej? / 123RF/PICSEL