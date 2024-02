Płacisz gotówką za zakupy? Kasjer nie musi wydawać ci reszty

Oprac.: Łukasz Piątek Życie i styl

„Nie będzie nic drobniej?” – to jedno z najczęściej powtarzanych pytań przez sklepowych kasjerów. Sytuacje, kiedy klienci niewielkie zakupy płacą dużym nominałem, nie należą do rzadkości, a to z kolei może prowadzić do niepotrzebnych i nieprzyjemnych nieporozumień.

Zdjęcie Kupujący zobowiązany jest do posiadania wyliczonej kwoty za zakupiony towar / 123RF/PICSEL