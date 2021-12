Jak bezpiecznie przedłużyć rzęsy

Przy przedłużaniu rzęs, jak w przypadku każdego profesjonalnego zabiegu kosmetycznego, na pierwszym miejscu powinno znaleźć się bezpieczeństwo. Chodzi przede wszystkim o kwestie zdrowotne. Należy upewnić się, że zabieg wykonywany jest w warunkach sterylnych z użyciem jednorazowych produktów.

Po drugie, należy zapytać o skład używanych preparatów i produktów. Pracownicy salonu kosmetycznego powinni przedstawić nam listę potencjalnych alergenów, które znajdują się w produktach i mogą nas uczulić. Najważniejsze jednak, by przed rozpoczęciem zabiegu przedłużania rzęs wykonać próbę alergiczną. Należy pamiętać, że nawet jeśli zaraz po zabiegu czujemy się dobrze to objawy niepożądane mogą wystąpić dopiero po nawet dwóch dniach.

Przedłużanie rzęs jest zabiegiem profesjonalnym, więc wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Liczy się tutaj także precyzja. Przed wyborem stylistki lub kosmetologa warto wpierw zwrócić uwagę, czy jest to właściwa osoba na odpowiednim stanowisku - powinna mieć przeszkolenie, potwierdzone dyplomem lub certyfikatem. Wykwalifikowana osoba będzie w stanie rzetelnie ocenić kondycję naturalnych rzęs oraz doradzić, czy zabieg jest w ogóle możliwy, a poza tym dobrać najlepszą metodę i rodzaj rzęs.

Zdjęcie Przedłużanie rzęs można wykonać metodą 1:1 / 123RF/PICSEL

Jak dbać o przedłużone rzęsy?

Należy mieć na uwadze, że na trwałość sztucznych rzęs wpływa wiele czynników. Istotna jest jakość użytych produktów oraz dokładność przygotowania naturalnych rzęs do zabiegu i ich kondycja. Poza tym, znaczenie dla trwałości przedłużonych rzęs mogą mieć także warunki klimatyczne.

Zabiegi przedłużania rzęs nie należą do najtańszych, więc warto wiedzieć, jak właściwie o nie dbać. Po pierwsze, nie należy trzeć i często dotykać rzęs. Mycie twarzy i demakijaż powinny być wykonywane delikatnie i ostrożnie. Nie należy przy tym używać kosmetyków zawierających substancje oleiste, by nie uszkodzić struktury kleju. Jeżeli konieczne jest zastosowanie płatków lub patyczków higienicznych to należy wybierać te bezpyłowe. Z kolei przy wykonywaniu makijażu należy pamiętać, że nie wolno nakładać tuszu na przedłużone rzęsy.

