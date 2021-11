Po co w butach dodatkowa dziurka na sznurowadła? Mało kto o tym wie

Ostatnia dziurka w butach sportowych: niezbędna czy bezużyteczna?

Zapewne zauważyłeś, że większość butów sportowych wyposażona jest w dodatkową dziurkę na sznurowadła. Zazwyczaj znajduje się ona nieco z boku i odstaje od równego rzędu pozostałych dziurek. Mało kto z niej korzysta.

Zdecydowana większość nie przekłada przez nią sznurówek, ponieważ to utrudnia zakładanie butów. Jak się okazuje, pomijając dodatkową dziurkę, popełniamy duży błąd. Pełni ona bowiem ważną funkcję. Właśnie dlatego producenci o niej nie zapominają. Jak z niej korzystać?

Ostatnia dziurka w butach sportowych: czemu służy?

Sportowe buty powinny być wyjątkowo wygodne. W sneakersach zazwyczaj chodzimy na co dzień. Zdarza się jednak, że osoby o szczególnie wrażliwej skórze, odczuwają dyskomfort podczas długiego korzystania z butów. Gdy pięta przesuwa się, ocierając o wnętrze buta, nietrudno o uszkodzenia. Rozwiązaniem może być dodatkowa dziurka na sznurowadła, z której nie każdy korzysta.

Gdy pięta przesuwa się, ocierając o wnętrze buta, nietrudno o uszkodzenia

Buty zasznurowane na ostatnią dziurkę są o wiele bardziej stabilne. W konsekwencji pięta nie przesuwa się na boki, a to zapobiega bolesnym obtarciom. Jest to szczególnie ważne, w przypadku osób aktywnych fizycznie. Przewiązanie sznurowadeł do samego końca może uchronić je przed bolesnymi kontuzjami.

Ostatnia dziurka w butach sportowych: jak korzystać z niej prawidłowo?

Jak sprawić, aby but był bardziej stabilny? Wystarczy, że przez ostatnią dziurkę poprowadzimy węzeł płaski. Dzięki temu pięta nie będzie ruszać się na boki. Ten prosty trik uchroni nas przed obtarciami oraz kontuzjami. Warto więc korzystać z ostatniej dziurki, nawet jeśli wymaga to poświęcenia kilku sekund więcej na zakładanie i ściąganie obuwia.

Buty zasznurowane na ostatnią dziurkę są o wiele bardziej stabilne



