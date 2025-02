Słodycze to niewątpliwa przyjemność w naszym życiu. Choć desery nie niosą zbyt wielu wartości odżywczych, to jednak chętnie i często po nie sięgamy, zwłaszcza po obiedzie.

Nowe badania na ten temat przeprowadził Henning Fenselau z Instytutu Badań nad Metabolizmem Maxa Plancka w Kolonii. Badacz wraz ze swoim zespołem odkrył, że to, co nazywamy "żołądkiem deserowym", ma swoje korzenie właśnie w mózgu.

Te same komórki nerwowe w naszym mózgu, które sprawiają, że czujemy się syci po posiłku, odpowiadają również za naszą późniejszą ochotą na słodycze. Ma to także sens ewolucyjny, ponieważ cukier dostarcza szybkiej energii.

Za chęć na deser odpowiada również dopamina - neuroprzekaźnik związany z odczuwaniem przyjemności. Spożywanie cukru stymuluje jej wydzielanie, co może działać jak nagroda dla mózgu, zwłaszcza gdy jesteśmy zmęczeni lub zestresowani. Dodatkowo insulina, której poziom wzrasta po posiłku, może przyczyniać się do spadku cukru we krwi, co zwiększa ochotę na szybkie źródło energii, jakim są słodycze.