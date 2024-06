Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował nowe badania, z których wynika, że tylko 42 proc. konsumentów ma pewność, iż będzie dysponować wystarczającą ilością pieniędzy, by żyć godnie na emeryturze. Jeśli chodzi o Polaków, to jedynie 28 proc. z nich wierzy, że gdy osiągną już wiek emerytalny, to wystarczy im środków do życia i będą mogli odpoczywać bez strachu o jutro. Te obawy są niestety uzasadnione - świadczenia polskich emerytów wciąż wypadają bardzo blado na tle emerytur z innych krajów Europy.