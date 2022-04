Spis treści: 01 Bieliki na żywo

02 Gniazdo bielików - gdzie się znajduje?

03 Kainizm u bielików w Woziwodzie

04 Bielik - dlaczego nie jest orłem?

05 Co je bielik?

W gnieździe bielików w Borach Tucholskich wykluło się trzecie pisklę. Leśnicy z Nadleśnictwa Woziwoda zachęcają do śledzenia online życia Tuli, Borka i małych piskląt. Transmisja jest dostępna m.in. na profilu na Facebooku Nadleśnictwa Woziwoda.

"Wielka radość u naszych bielików. Po raz pierwszy w Polsce na żywo możemy oglądać trojaczki w gnieździe tych pięknych ptaków. Zachęcamy wszystkich do śledzenia online życia Tuli, Borka i trójki małych piskląt" - napisali na Facebooku.

Bieliki na żywo

Życie rodziny bielików można oglądać dzięki zainstalowanej w połowie stycznia 2021 r. nad gniazdem kamerze. To przedsięwzięcie Komitetu Ochrony Orłów, Nadleśnictwa Woziwoda i Polskiego Radia S.A. Pojawiła się w tym miejscu przed przystąpieniem ptaków do lęgów za zgodą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Reklama

Inicjatywa promuje ochronę starych lasów i największego polskiego gatunku ptaka drapieżnego - bielika. Gniazdo i las są chronione dzięki całorocznej strefie ochronnej, gdzie nie są prowadzone żadne prace leśne.

Wideo youtube

Zobacz również: Planujesz majówkę? Krynica-Zdrój zachwyca atrakcjami?

Gniazdo bielików - gdzie się znajduje?

Gniazdo bielików znajduje się na 140-letniej sośnie (na wysokości ok. 25 m), a ptaki zajmują je od 3 lat. W 2020 r. opuściły je 2 młode bieliki. Wcześniej ptaki gniazdowały od końca lat 90. XX wieku w 160-letnim lesie sosnowym. Wówczas do lęgów nad jednym z rybnych śródleśnych jezior zachęciło je sztuczne gniazdo wybudowane przez wolontariuszy KOO.

Bieliki to bardzo ostrożne ptaki, dlatego dopiero po wielu latach udało się uruchomić przekaz online z gniazda. Wcześniej udało się to tylko w Nadleśnictwie Kutno w 2012 roku i Nadleśnictwie Dobrocin w 2013 roku.

Kainizm u bielików w Woziwodzie

Jak informują leśnicy, najstarsze pisklę notorycznie nęka najmłodsze, pomimo dużej dostępności pokarmu.

- W tym kontekście kainizm i eliminacja konkurenta do pokarmu jest zjawiskiem okrutnym, jednak u ptaków drapieżnych ma miejsce dość często. To nie jest ani dobre, ani złe i nie należy tego oceniać w naszych kategoriach ludzkich. Niektóre gatunki na przykład orliki stosują taką strategię prawie zawsze. Rzadko stwierdza się to także u innych gatunków jak bielika, pustułki, myszołowa. Niewiele wiemy o tym zjawisku, ponieważ dzieje się to na etapie małych piskląt. Tak mocna agresja wśród piskląt zanika w wieku około 2 tygodni - informują leśnicy.

Zobacz również: Uważaj na te rośliny. Wystarczy ziarenko, by doszło do tragedii

Bielik - dlaczego nie jest orłem?

Bielik to gatunek dużego ptaka drapieżnego. Chociaż jest uważany powszechnie za orła, to w rzeczywistości nie należy do grupy orłów z rodzaju Aquila i Hieraaetus. Bielik należy natomiast do rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae). Nazwa bielik odnosi się do białego koloru piór jego ogona.

Zobacz również: Awantura o apartamenty pod Tatrami. U wrót gór będzie straszyć blokowisko?

Co je bielik?

Ptak odżywia się głównie rybami, ptactwem wodnym, okazjonalnie padliną. Bielik zamieszkuje przede wszystkim obszary przylegające do zbiorników wodnych, wzdłuż morskich wybrzeży i w pobliżu rzek. Gniazduje na wierzchołkach dużych drzew, na konarach przy pniu, na półkach urwisk skalnych. Pary są monogamiczne, młodymi bielikami opiekują się obydwoje rodzice.

***

Zobacz również: