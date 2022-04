Początek maja służy wypoczynkowi. Pierwsze ciepłe promienie słońca sprawiają, że chętnie wyjeżdżamy, by odpocząć z dala od wielkomiejskiego hałasu. Małe urokliwe miasteczka w Polsce idealnie nadają się na majówkę. Jednym z nich jest bez wątpienia położona na południu Polski Krynica-Zdrój - perła Beskidu Sądeckiego.

Krynica-Zdrój to miejsce, które słynie z lecznictwa uzdrowiskowego. Już na przełomie XVIII i XIX wieku ludzie podróżowali tu, by ukoić zmysły, korzystając z właściwości tamtejszych zdrowotnych wód mineralnych. Jednak Krynica-Zdrój to nie tylko lecznicze źródła, to miasto pełne jest także atrakcji, które przypadną do gustu osobom kochającym aktywność fizyczną oraz rodzinom z małymi dziećmi.

Krynica-Zdrój: miasteczko, które nieustannie się rozwija

Krynica-Zdrój to miasto położone na południu Małopolski, które słynie między innymi z malowniczych widoków. Miłośnicy górskich wycieczek będą czuli się tu jak w raju! Mogą bowiem spacerować, patrząc na rozpościerające się pagórki porośnięte lasami.

"Perła polskich uzdrowisk" zawdzięcza niesłabnącą popularność nie tylko pięknej przyrodzie i zapierającym dech w piersiach krajobrazom. Wiele osób wybiera to miejsce, ze względu na niezwykle urokliwą drewnianą zabudowę. Krynicę-Zdrój przepełniają starannie wykonane wille, zbudowane w charakterystycznym dla tamtejszych terenów stylu. Najstarsze z nich mają ponad 150 lat! Zachwycają bogato rzeźbionymi fasadami, frontowymi gankami i obszernymi balkonami.

Co znajduje się w willach? Wiele z nich obecnie pełni funkcje muzeów. Krynica-Zdrój słynie bowiem również z rozbudowanej oferty kulturalnej. Co roku organizowany jest tu Festiwal im. Jana Kiepury. Na przełomie sierpnia i września do miasteczka przyjeżdża około 1000 solistów i artystów z całego świata, w tym między innymi teatry muzyczne, teatry rozrywki i pantomimy. Koncertów na tamtejszym deptaku wysłuchują tłumy. Każdorazowo jest to około 20 000 osób.

Zdjęcie Krynica-Zdrój to wyjątkowo urokliwe miasto / Michal Wozniak/East News / East News

Krynica-Zdrój jeszcze jakiś czas temu kojarzyła się z uzdrowiskiem idealnym dla seniorów. Obecnie - chociaż emeryci nadal kochają to miejsce - przyjeżdżają tu na weekend lub na wakacje także rodziny z dziećmi. Co ma do zaoferowania przyjezdnym Krynica-Zdrój?

Z jakich atrakcji słynie Krynica-Zdrój?

Góra Parkowa i Park Zdrojowy

Góra Parkowa to jedna z najbardziej znanych atrakcji Krynicy-Zdroju. Na szczyt wznoszący się na wysokość 742 m n.p.m., można dotrzeć kilkoma sposobami. Jednym z najpopularniejszych jest linowo-terenowa kolejka. Jadąc pomiędzy wysokimi lasami, można podziwiać piękne widoki, z których słynie ta okolica.

Górę Parkową można zdobyć jednak także pieszo. Na szczyt wiodą bowiem dwa szlaki turystyczne, ścieżki oraz trasy rowerowe. Miłośnicy aktywnego wypoczynku będą więc zadowoleni!

Zdjęcie Na Górę Parkową prowadzi kolejka / MONKPRESS/East News / East News

Jakie atrakcje czekają na turystów na Górze Parkowej? Na szczycie zarówno dzieci, jak i dorośli znajdą coś dla siebie. Górę Parkową przepełniają atrakcję dla najmłodszych - place zabaw i kręte zjeżdżalnie. Można znaleźć tam również urokliwe knajpki z miejscowymi specjałami. Ponadto z Góry Parkowej rozpościera się piękny widok na Góry Leluchowskie.

Deptak

Spacer po krynickim deptaku to obowiązkowy punkt każdej wycieczki do Krynicy-Zdrój. Bulwary Dietla zazwyczaj wypełniają turyści. W okolicy nie brakuje straganów, w których można zaopatrzyć się w pamiątki oraz restauracji, w których można się posilić.

Spacerując po deptaku, można zobaczyć także perły tamtejszej architektury: Stary Dom Zdrojowy, łazienki Borowinowe i Stare Łazienki Mineralne. Weekendami deptak wypełniają także uliczni artyści - muzycy i iluzjoniści.

Zdjęcie Spacerując po deptaku, można zobaczyć także perły tamtejszej architektury / Michal Wozniak/East News / East News

Pijalnia Wód Mineralnych

Krynica-Zdrój słynie z pijalni wody mineralnych. Zdecydowanie największą popularnością cieszy się Pijalnia Główna, która znajduje się w centrum urokliwego miasteczka. Dostępne są w niej naturalne wody lecznicze oraz naturalna woda mineralna Kryniczanka. Czym jeszcze obiekt przyciąga turystów? "W Pijalni Głównej znajdziemy prawdziwą egzotyczną dżunglę a w niej takie rośliny jak monstery, palmy, bananowce, paprocie czy fikusy. Można się tu poczuć jak w ogrodzie botanicznym" - możemy przeczytać na stronie Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju.

Nieopodal znajdują się także: Pijalnia Mieczysław i Pijalnia Jan, nieco dalej od centrum mieści się natomiast Pijalnia Słotwinka.

Zdjęcie Pijalnia Wod Mineralnych Jan w Krynicy-Zdroju / Albin Marciniak/East News / East News

Muzeum Zabawek w Krynicy-Zdroju

Place zabaw zlokalizowane na Górze Parkowej to niejedyne atrakcje, które Krynica-Zdrój oferuje maluchom. W piwnicach Nowych Łazienek Mineralnych znajduje się bowiem Muzeum Zabawek (to filia muzeum z Kudowy-Zdroju). Na stronie internetowej obiektu możemy przeczytać, że muzeum "jest prowadzone przez małżeństwo pasjonatów, którzy kontynuując rodzinną tradycję dbają o dziedzictwo kulturowe, jakim jest zabawka."

W Krynickim muzeum znajduje się ponad 3 tysiące światowej klasy eksponatów. "Na około trzystu metrach kwadratowych znajdziesz zabawki z niemal wszystkich epok - od starożytności aż po lata 80. XX wieku" - zachęcają właściciele. I dodają, że w tym niezwykłym miejscu "każdy odnajdzie dla siebie coś intrygującego".

Jaworzyna Krynicka

Jaworzyna Krynicka to najwyższy szczyt w Paśmie Jaworzyny, który wznosi się na wysokości 1114 m n.p.m. Miłośnicy górskich wędrówek chętnie przejeżdżają tu zarówno zimą, jak i latem. Jaworzyna Krynicka jest zalesiona, więc wspinając się na nią, można podziwiać piękno tamtejszej przyrody. Na szczyt prowadzą szalki: czerwony, zielony i żółty.

Zdjęcie Ze szczytu Jaworzyny Krynickiej rozpościera się piękny widok! / Michal Wozniak/East News / East News

***

