Amber Fields jest rozchwytywaną fotomodelka, a także gwiazdą mediów społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 800 tys. użytkowników z całego świata. Influencerka chętnie eksponuje wysportowane ciało. Jej znakiem rozpoznawczym są kobiece krągłości. Fields w przeszłości próbowała swoich sił w konkursach piękności. Udało jej się nawet zdobyć kilka zaszczytnych tytułów miss.

Obecnie Amber Fields skupia się głównie na internetowej działalności. Nie może odpędzić się od fanów, którzy w prywatnych wiadomościach komplementują jej wygląd. Urodę fotomodelki podziwiają zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Panie często piszą do Amber i pytają się jej, co zrobić, by tak jak ona cieszyć się gładkim i jędrnym ciałem.

Kolekcja stringów warta tysiące! Amber Fields kocha piękną bieliznę!

Wiele kobiet ma słabość do eleganckiej bielizny, która sprawia, że czują się piękne. Amber Fields również należy do tej grupy. Kobieta ma szczególną słabość do stringów, które podkreślają jej kształtną pupę. Przez lata zgromadziła imponującą kolekcję ponad 100 par tego rodzaju majtek. Kolekcja Amber niedawno została wyceniona na 25 000 dolarów (w przeliczeniu około 100 tys. złotych).

Amber Fields przyznaje, że stringi to jej ulubiony element garderoby. Tłumaczy, że na początku nie myślała o tym, by kolekcjonować majtki. Kupowała je, ponieważ to sprawiało jej przyjemność. Bardzo podobało jej się to, w jaki sposób stringi podkreślają jej krągłości i eksponują pośladki. Influencerka spędza dużo czasu na siłowni. Dba o ciało i lubi chwalić się efektami ciężkiej pracy.

Wydaje mi się, że zaczęłam nosić stringi, aby podkreślić pośladki i sprawić, by te wydawały się jeszcze bardziej obfite tłumaczyła Amber Fields w rozmowie z Daily Star.

Amber przyznaje, że po pewnym czasie przestała już kontrolować zakupów. Nie wiedziała, ile par majtek ma w szafie, chciała jedynie powiększać swoją kolekcję. Jej zamiłowanie wymknęło się spod kontroli. "Zaczęło się od szuflady, w której szybko zabrakło miejsca. Teraz moja szafa ma osobną sekcję na stringi" - zaznacza fotomodelka.

