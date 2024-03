Zagadka, którą rozwiązało tylko 6% internautów

Rozwiązywanie testów na inteligencję, często wymaga myślenia „poza schematami”. Może to stymulować kreatywność, pomagając w generowaniu nowych, innowacyjnych pomysłów. Skupienie się na łamigłówce może służyć także jako forma relaksacji i odstresowania. To moment wytchnienia od codziennych zmartwień, co może przyczynić się do ogólnego dobrego samopoczucia.

Dzisiaj przedstawimy ci jeden z naszych podchwytliwych testów IQ. Spójrz na poniższe polecenie i postaraj się rozwiązać zagadkę w mniej niż 10 sekund. Tylko 6% osób jest w stanie to zrobić. Gotowy? Start!

5 maszyn potrzebuje 5 minut, aby wyprodukować 5 produktów. Ile czasu potrzebuje 100 maszyn, aby wyprodukować 100 produktów?

Zdjęcie

Prawidłowe rozwiązanie

Udało ci się poprawnie rozwiązać naszą zagadkę? Jeśli tak, to gratulacje. Zaliczasz się do 6% internautów, którzy są w stanie to zrobić. Jeżeli nie, to nie przejmuj się tym. Na wykonywanie zadań może wpływać wiele czynników, między innymi stres i zmęczenie. Oto poprawna odpowiedź:

W tej zagadce każda maszyna potrzebuje 5 minut, aby wyprodukować 1 produkt. Zatem 100 maszyn, pracując jednocześnie, nadal potrzebują tylko 5 minut, aby wyprodukować 100 produktów. Czas nie zmienia się w zależności od liczby maszyn, ponieważ każda z nich pracuje równocześnie.

Zdjęcie Testy na inteligencję mogą przybierać różną formę