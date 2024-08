Co to za osoba, która jest siostrą twojej babci, ale nie jest twoją ciotką?

Udało ci się rozwiązać nasze ćwiczenie na logiczne myślenie? Gratulacje! Oznacza to, że twoja inteligencja jest na bardzo wysokim poziomie. Natomiast jeżeli jednak nie podołałeś naszemu wyzwaniu, to nic się nie stało. Potraktuj to ćwiczenie jako formę zabawy. Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie.