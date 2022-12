Kasia Stańczuk, znana na TikToku jako "Niebanalna matka", od dłuższego czasu stara się motywować swoich obserwatorów do zdrowego trybu życia, treningów i zbilansowanej diety. Przy okazji kobieta chętnie pokazuje swoją codzienność, jako pracownicy jednego z najpopularniejszych dyskontów w Polsce - Biedronki.

Tym razem "Niebanalna matka" pokazała co pracodawca przygotował dla pracowników na święta. Pod filmikiem rozgorzała dyskusja. "Ja pracuję w budżetówce i nie dostajemy nic, ani bonów, ani premii, tylko uśmiech prezesa" - piszą internauci.

Biedronka przekazała świąteczne prezenty swoim pracownikom. Oto, co było w środku

TikTokowy profil Kasi Stańczuk obserwuje ponad 160 tys. internautów. Niedawno mieli oni okazję dowiedzieć się, jakie prezenty otrzymały osoby, które na co dzień pracują w Biedronce. Jak się okazało, pracodawca pamiętał zarówno o swoich pracownikach, jak i ich najbliższych. Prezenty trafiły więc także do dwóch synów "Niebanalnej matki".

W paczkach dla dzieci znalazły się słodycze oraz dostosowane do wieku zabawki - klocki czy gry planszowe. Mama chłopców, obok słodyczy, znalazła w swojej paczce kawę, herbatę, parasolkę i "magiczne pudełko", w którym znajdowało się skórzane etui na dokumenty oraz męski i damski portfel.

Świąteczne prezenty od pracodawcy. W komentarzach wybuchła dyskusja

Świąteczne upominki od pracodawców co roku wzbudzają sporo emocji wśród internautów. Nie inaczej było tym razem. Pod krótkim wideo opublikowanym przez TikTokerkę zaroiło się od komentarzy.

"Ja pracuję w budżetówce i nie dostajemy nic, ani bonów, ani premii, tylko uśmiech prezesa", "No i super. Przynajmniej coś macie, a nie to co w innych firmach", "Biedronka zawsze miała u mnie plusa za paczki na święta. Ja pracuję w dużej państwowej firmie i nie ma paczek", "Ja uważam że paczki bardzo udane! Pracuje w większej korporacji i w życiu nie dostałam takiej paczki..." - czytamy w komentarzach.

