Robiąc zakupy coraz częściej dążymy do tego, aby jak najszybciej wybrać potrzebne nam produkty, wsadzić je do koszyka i zapłacić. Dlatego też sporą popularnością cieszą się wprowadzone przed kilkoma laty w Polsce kasy samoobsługowe. Ich głównym zadaniem jest poprawienie komfortu oraz tempa obsługi klientów.

Trik z kasą samoobsługową. Pod wideo rozgorzała dyskusja

Jeden z użytkowników TikToka podzielił się z użytkownikami tej aplikacji niecodzienną sztuczką. Pokazał gdzie wyrzuca paragon, robiąc zakupy w kasie samoobsługowej. Pod video rozgorzała dyskusja. Część użytkowników jest tym sposobem zachwycona, zaś duża rzesza użytkowników wskazuje, że przeznaczenie tej części kasy jest zupełnie inne. Jak jest naprawdę?

Na nagraniu, które ma już niemal 1,5 miliona wyświetleń, zobaczyć możemy jak mężczyzna odbiera paragon i wrzuca go do otworu, nad którym widnieje ikonka dokumentu. W ten sposób pozbył się paragonu, którego nie zamierzał zabierać do domu. I wtedy się zaczęło.

TikTok

Śmietnik czy nie?

Pod filmikiem rozgorzała prawdziwa dyskusja. Część nieświadomych internautów była zachwycona sztuczką, przyznając otwarcie, iż nie mieli pojęcia o takim zastosowaniu otworu w kasie. Wtedy jednak pojawiły się inne głosy.

To nie jest na paragony, a na bony butelkowe czy Sodexo. Dopóki nie wrzucisz, to kasa się "blokuje".

To miejsce na kupony promocyjne które najpierw skanujesz, a potem wkładasz w ta szczelinę aby zostały odliczone od rachunku.

To nie jest na paragony, a na faktury pisali internauci.

Z komentarzy trudno wywnioskować, kto ma rację. Ciężko jednocześnie odnaleźć komentarz, w którym ktokolwiek przyznaje, że otwór faktycznie posiada takie zastosowanie, o jakim mówi autor video.

Wielu internautów zwraca również uwagę na fakt, iż w niektórych supermarketach paragon jest konieczny, aby przejść przez bramki zabezpieczające kasy samoobsługowe. Biorąc to pod uwagę wydaje się, że otwór faktycznie nie spełnia roli śmietnika.

