Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ten weekend, szczególnie w sobotę w całej Polsce możemy spodziewać się napływu chłodnego powietrza i przelotnych opadów śniegu.

W niektórych rejonach Polski temperatura spadnie poniżej zera, a zima rozpędzi się już na dobre. Gdzie możemy liczyć na największy mróz, a gdzie wygra jeszcze jesienna aura?

Szczegółowa prognoza pogody na weekend. Zima zaatakuje na dobre?

W sobotę, 19 listopada nad północną Polską i Bałtykiem utworzy się ośrodek niskiego ciśnienia, a południowa Polska dostanie się pod wpływ klina wyżu znad Rosji. Ciśnienie będzie stopniowo maleć, a większy obszar kraju pozostanie pod wpływem arktycznego powietrza. W niedzielę natomiast z zachodu zacznie napływać do nas nieco cieplejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie spadnie.

Prognoza pogody na weekend:

Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego będą mogli liczyć w sobotę na przelotne opady śniegu, w niektórych miejscach mogą one wynieść nawet 5 cm. Zachmurzenie umiarkowane i duże, wiatr słaby, nad morzem umiarkowany.

Temperatura maksymalna wyniesie od -2°C na południu regionu do 2°C nad morzem.

W niedzielę temperatura wahać się będzie między -1°C do 3°C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny.

Mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego również mogą liczyć na słabe opady śniegu. Wiatr będzie słaby, a temperatura wyniesie od -4°C do -1°C. W niedzielę temperatura wyniesie od -2°C do 1°C.

W sobotę mieszkańcy województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego mogą liczyć na zachmurzenie małe i umiarkowane i temperaturę wynoszącą od -2°C do 1°C. Wiatr będzie słaby, na północy regionu możliwe przelotne opady śniegu.

W niedzielę temperatura maksymalna wyniesie od 0°C do 2°C.

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego mówi o małym i umiarkowanym zachmurzeniu i słabych opadach śniegu w sobotę Temperatura maksymalna wyniesie od -3°C do -1°C, w niedzielę od -1°C do 2°C. Wiatr będzie słaby.

Mieszkańcy województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego również mogą liczyć na słaby śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie w sobotę od -3°C do 0°C, a w niedzielę od 1°C do 3°C. Wiatr będzie słaby.

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego mówi o możliwych, słabych opadach śniegu. Temperatura maksymalna w sobotę wyniesie od -3°C do -1°C, a w rejonach podgórskich od -5°C do -3°C. Wiatr będzie słaby, wysoko w górach w mocny, w porywach do 60 km/h. Możliwe lokalne zawieje śnieżne.

W niedzielę temperatura maksymalna wyniesie od -2°C do 1°C. Wiatr będzie słaby, wschodni i południowo-wschodni.

