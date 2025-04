Jaka emerytura po 20 latach pracy za najniższą krajową? Takie świadczenie otrzyma seniorka

Polscy seniorzy mogą zakończyć aktywność zawodową po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyny warunek do uzyskania prawa do świadczenia. Jego kwota w głównej mierze zależy od kapitału zgromadzonego na koncie emerytalnym. Na jakie świadczenie może liczyć seniorka, która przez 20 lat zarabiała najniższą krajową?