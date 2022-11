Polacy w pracy: To się dla nich liczy

Na poziom zadowolenia Polaków z życia, także tego zawodowego, ma wpływ wiele czynników. Najważniejszym z nich od wielu lat są zarobki. I choć te nie spadły, to szalejąca inflacja i rosnące koszty życia wpłynęły na siłę nabywczą pensji naszych rodaków. I właśnie to jest jeden z powodów tego, że Polacy są mniej zadowoleni ze swojej pracy niż jeszcze rok temu. Wskazuje na to fakt, że wzrósł odsetek ludzi, dla których to właśnie wysokość zarobków jest najważniejszym elementem wpływającym na satysfakcję z pracy. W tym roku na ten czynnik wskazało 89 proc. respondentów - o dwa procent więcej niż w roku ubiegłym.

Reklama

Spora grupa badanych jako warunek uzyskania zadowolenia z pracy wskazała współpracowników, na których można liczyć (83 proc.), dla 81 proc. respondentów takim ważnym elementem jest możliwość rozwoju, a dla 80 proc. - przyjazna atmosfera w miejscu pracy. Jeśli chodzi o ten ostatni czynnik, to widać wyraźną zmianę w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wtedy dobry klimat w pracy był ważny dla 75 proc. badanych. Nic się nie zmieniło za to w kwestii przyjaznych relacji z przełożonym. Ten element pozwala czerpać satysfakcje z pracy 77 proc. badanych.

Zobacz również: Ważna zmiana w ZUS. Wchodzi w życie od stycznia i dotyczy konkretnych osób

Polacy coraz częściej narzekają na pracę i pracodawców

Tegoroczny raport jest ważnym sygnałem dla pracodawców. Wynika z niego, że spada zadowolenie Polaków z pracy. Ankietowani wystawili oceny swoim chlebodawcom. Ich zdaniem pracodawcy nie robią zbyt wiele, by podnieść poziom zadowolenia u pracowników - ich wysiłki zostały ocenione na 5,8 punktu w dziesięciopunktowej skali. To punkt niżej niż w roku ubiegłym. Co więcej, na pytanie: czy poleciłbyś swoją pracę innym, większość ankietowanych odpowiedziała negatywnie.

Zdjęcie Spora grupa badanych jako warunek uzyskania zadowolenia z pracy wskazała współpracowników, na których można liczyć / 123RF/PICSEL

Prezes zarządu agencji Jobhouse Natalia Bogdan w komentarzu do tej części raportu zasugerowała, że aby zapobiec odejściom czy frustracji pracowników, warto przeprowadzić wśród nich anonimowe badanie i dowiedzieć się, czego potrzebują, za co cenią swoją pracę i co oddziałuje na nich negatywnie.

Jak wynika z raportu, wiele osób czuje, że ich pracodawcy nie starają się o polepszenie warunków czy atmosfery w pracy. Warto pokazać, że jest inaczej. Tylko mając konkretne informacje, można trafić w czuły punkt, zweryfikować, gdzie są problemy i co możemy poprawić radzi Natalia Bogdan.

Zobacz również: Ogólnopolski Dzień Bez Długów. Jak sobie radzić z zadłużeniami?