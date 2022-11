Spis treści: 01 Ważne zmiany w ZUS

02 Jak założyć profil na (PUE) ZUS?

Do tej pory obowiązek posiadania profilu na (PUE) ZUS mieli płatnicy, którzy rozliczali składki za więcej niż pięć osób. Od 1 stycznia 2023 roku w życie wchodzą ważne zmiany - obowiązek będzie dotyczył wszystkich przedsiębiorców, również tych, którzy są właścicielami małych firm (zatrudniających do pięciu pracowników) i tych płacących składki wyłącznie za siebie.

Ważne zmiany w ZUS

- Do 30 grudnia br. wszyscy płatnicy składek - osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - powinni mieć konto na PUE ZUS. Mogą to zrobić osobiście lub upoważnić kogoś do dostępu do roli płatnika na PUE ZUS - informuje cytowany w komunikacie rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Jeśli płatnik składek nie założył profilu na platformie ZUS samodzielnie, ale udzielił pełnomocnictwa do roli płatnika - księgową lub pracownika biura rachunkowego, oznacza, że ma już swój profil.

Płatnicy składek mogą się spodziewać kontaktu telefonicznego, listownego lub wiadomości e-mail ze strony ZUS. Klienci mogą również zwracać się w sprawie nurtujących kwestii do jednostki - pomoc znajdą nie tylko w punktach ZUS, ale również poprzez kontakt telefoniczny, w trakcie e-wizyty czy poprzez infolinię.

- PUE ZUS to ułatwienie dla przedsiębiorców. Aby zachęcić płatników składek do zrobienia tego już teraz, ZUS prowadzi kampanię informacyjną, której celem jest pomoc w założeniu profilu do końca roku jak największej liczbie osób - dodaje Żebrowski.

Jak założyć profil na (PUE) ZUS?

Aby założyć profil na (PUE) ZUS, należy wejść na stronę internetową ZUS. Następnie klikamy przycisk "Zarejestruj w PUE", który widnieje na górze strony.

Kolejny krok: wybór, dla kogo zakładany jest profil. Do wyboru są następujące rejestracje - "Dla ciebie", "Dla przedsiębiorców" i "Dla firm". Formularz - w zależności od dokonanego wyboru - różni się nieznacznie.

