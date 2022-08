Polonia brazylijska dokonała rzeczy bezprecedensowej w swojej historii - język polski dołączył do grona języków urzędowych w Gminie Aurea w stanie Rio Grandę do Sul, obok języka portugalskiego, oficjalnego języka Federacyjnej Republiki Brazylii. To niewątpliwy dowód uznania dla wkładu naszych rodaków w rozwój społeczny i kulturalny Brazylii, a zwłaszcza miejsc, w których diaspora potomków polskich emigrantów - często z drugiej połowy XIX wieku - jest najliczniejsza.

podało Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"