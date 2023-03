Polacy zostaną zmuszeni do wymiany dekoderów? Policzono koszty

Polska Izba Komunikacji Elektronicznej ostrzega, że konieczność wymiany niemal wszystkich dekoderów w Polsce czeka abonentów, jeśli w życie wejdą przepisy dotyczące Lex Pilot. Wymienionych będzie musiało być prawie 10 mln urządzeń, a szacunkowy koszt przedsięwzięcia może wynieść prawie 5 miliardów złotych.

O co chodzi w "Lex Pilot"?

W ostatnich dniach głośno jest o tzw. Lex Pilot, czyli części przepisów planowanego prawa telekomunikacyjnego odnoszących się do telewizji. W rządowym projekcie pojawia się wymóg, że zasadą "must carry must offer" będą objęte tylko kanały Telewizji Polskiej, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odgórnie wybierze kolejne dziesięć programów. Oprócz umieszczenia kanałów TVP na pierwszych miejscach na pilocie, przewidziano też obowiązek sprzedaży klientom przez operatorów pojedynczych kanałów oraz konieczność dostarczania telewizji hybrydowej, łączącej tradycyjny przekaz telewizyjny z internetowym.

Zdaniem ekspertów, "Lex Pilot" to nie tylko faworyzowanie Telewizji Polskiej, ale także kosztowne i skomplikowane przedsięwzięcie. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE) jasno mówi, że takie rozwiązania nie są ich zdaniem potrzebne w Polsce, a wdrożenie nowych przepisów będzie bardzo kosztowne.

Kosztowne rozwiązanie?

Szacuje się, że mniej niż 5 proc. dekoderów do odbioru płatnej telewizji wykorzystywanych w Polsce daje możliwość odbioru funkcjonalnej telewizji hybrydowej. Jeśli "Lex Pilot" zostanie przegłosowane, wówczas taką możliwość będą musiały mieć wszystkie urządzenia. Wówczas będzie trzeba wymienić 10 mln dekoderów, co według PIKE będzie kosztować około 5 mld zł. Przedstawiciele operatorów uważają, że byłby to dla branży duży problem logistyczny, który wiązałby się z wysokimi kosztami.

