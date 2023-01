World Design Rankings to zestawienie, które powstaje na podstawie liczby zdobytych przez projektantów z danego kraju nagród A' Design Award. Te przyznawane są co roku przez multidyscyplinarne jury w kilkudziesięciu kategoriach - od architektury, poprzez wzornictwo rozmaitych produktów, po projekty graficzne. W każdej kategorii otrzymać można nagrodę platynową, złotą, srebrną, brązową lub żelazną. Każde wyróżnienie dla projektanta przeliczane jest na odpowiednią liczbę punktów dla kraju, który reprezentuje. Suma punktów zebranych przez dany kraj decyduje z kolei o jego pozycji w rankingu. Obecnie w zestawieniu World Design Rankings notowanych jest 114 krajów.

World Design Rankings. Oto podium

Pierwsze miejsce w rankingu zajęły Chiny, które zdobyły dotychczas 3880 nagród A' Design Award. Na drugiej pozycji, z 1317 nagrodami, są Stany Zjednoczone, a podium zamyka Japonia - 694 nagrodzone projekty. Włochy znalazły się na czwartym miejscu. Do pierwszej dziesiątki awansowała Portugalia, wypychając z niej Australię. Polska wskoczyła w tym roku na 15. miejsce, spychając na pozycję 16. Szwajcarię. Nasi projektanci zdobyli dotychczas A' Design Award 132 razy - 8 najwyższych, platynowych, 19 złotych, 39 srebrnych, 35 brązowych i 31 żelaznych.

Wyróżnienia Polaków. Zestawienie robi wrażenie

Wśród najbardziej dotychczas utytułowanych polskich projektantów jest krakowska pracownia architektoniczna Ingarden & Ewý Architects, która jako jedyna dwukrotnie zdobyła platynową nagrodę za projekty Małopolskiego Ogrodu Sztuki (2014) i Centrum Kongresowego ICE Kraków (2015). Do platynowego grona należą także projektanci wanny Silvia firmy Marmite (2016) i architekt Tomasz Konior, którego prace w 2021 roku zdobyły aż dwie A' Design Award - platynową nagrodzono projekt sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie, a złotą projekt siedziby firmy Press Glass. Najwyższe wyróżnienia zdobyli też Maciej Nisztuk i jego bransoleta Fenotyp 002 (2018), Mirek Struzik i rzeźba “Bubble Forest" (2020), która powstała w przestrzeni publicznej w Nicei, Marek Maciuba i projekt stoiska targowego firmy Oka Eye (2019) oraz Paulina Grondal i animacja stworzona dla firmy Trivago (2019).

Wśród ubiegłorocznych polskich laureatów A' Design Award nie było wprawdzie zdobywców platyny ani złota, ale posypał się prawdziwy deszcz srebrnych nagród. Aż dwie zdobyła Magdalena Fedorowicz za projekty lobby w hotelu AC by Marriott na krakowskich Błoniach i CP Budapest Hotel. Podwójnym srebrnym laureatem był też Bogusław Barnaś nagrodzony za projekty Małopolskiej Chaty Podcieniowej i Polskiej Zagrody. Z kolei studio mode:lina zdobyło srebro za projekt amfiteatru Brain Embassy na warszawskim Służewcu. Pozostali tegoroczni srebrni laureaci to: Marzena Michalska - za stoisko Colourform dla firmy Marmite, pracownia Zarysy Jana Sekuły za wnętrze Top of The Lake w Środzie Śląskiej, Jakub Stelmach za książkę “Giełda i instrumenty finansowe. Poradnik projektanta graficznego" i Przemek Hajek za oprawę graficzną magazynu “Powidoki".