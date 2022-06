Najgorsze dopiero zapowiadają, a u nas susza już zebrała swoje żniwo. Niedobór wody spowodował to, że rośliny nie wykształciły się prawidłowo, zboża zbyt wcześnie się wykłosiły. Na chwilę obecną wygląda to bardzo niedobrze. Robimy, co możemy, ale tak naprawdę niewiele możemy. Dochodzą mnie słuchy, że niektóre gminy w naszym województwie wprowadziły już ograniczenia dotyczące zużycia wody. Gro rolników nie posiada przecież własnych deszczowni, co ci ludzie mają zrobić? Mogą jedynie modlić się o deszcz.