Polski przysmak uznany za najgorszy. Uplasował się na pierwszym miejscu w rankingu

Oprac.: Dagmara Kotyra Życie i styl

Portal kulinarny „TasteAtlas” opublikował ranking najgorszych produktów mięsnych na świecie. Polski przysmak w zestawieniu znalazł się na pierwszym miejscu. Mowa o salcesonie, a to niechlubne miano dla wielu może okazać się niezrozumiałe. W Polsce jedni go nienawidzą, a drudzy wręcz uwielbiają. Co jeszcze znalazło się w rankingu?

Zdjęcie Polski salceson przez użytkowników portalu "TasteAtlas" został oceniony najgorzej i uzyskał jedynie 2,4 gwiazdki na 5 / 123RF/PICSEL