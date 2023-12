Spis treści: 01 Uszka wigilijne - czy można je zamrozić?

02 Mrożenie uszek gotowanych

03 Surowe uszka w zamrażalniku

Uszka wigilijne - czy można je zamrozić?

Natłok przedświątecznych obowiązków sprawia, że zaczynamy myśleć o ułożeniu harmonogramu prac na kilka tygodni przed Bożym Narodzeniem. Spisujemy listę składników na pierniki, ciasta, gołąbki, mięsa, a także wykwintny barszcz. Zwłaszcza idealnie rubinowej i głębokiej w smaku zupy na bazie buraków nie może zabraknąć na wigilijnym stole.

Najczęściej serwujemy ją w towarzystwie niewielkich, ale pełnych smaku uszek. Jeśli planujemy zrobić je już początkiem grudnia, możemy zastanawiać się nad jedną kwestią. Czy uszka nadają się do mrożenia? Doświadczeni kucharze stawiają sprawę jasno - nic nie stoi na przeszkodzie, by włożyć własnoręcznie ulepione uszka do zamrażalnika.

Mrożenie uszek gotowanych

Zdjęcie W jaki sposób mrozić uszka, by przetrwały do świąt? / 123RF/PICSEL

Wiemy już, że zrobione jeszcze przed świętami uszka spokojnie mogą poleżakować w zamrażalniku. Tutaj rodzi się jednak kolejna kwestia, która nie dla wszystkich będzie jasna. Czy można zamrozić je po ugotowaniu? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta - w zamrażalniku można trzymać podgotowane uszka. Ma to nawet swoje plusy, gdyż w trakcie świętowania możemy podgrzać je w okamgnieniu i zaserwować gościom.

Zanim jednak znajdą się w szufladzie zamrażarki, musimy odpowiednio ugotować uszka. Dodatek do barszczu gotujemy w dobrze osolonej wodzie, a następnie odcedzamy i polewamy niewielką porcją oleju roślinnego. Następnie pozostawiamy je do osuszenia i chowamy do przygotowanych pojemników, wykładamy na tacki styropianowe lub wrzucamy do woreczków strunowych. Tak przygotowane przetrwają w chłodzie ok. 4 tygodnie.

Surowe uszka w zamrażalniku

Doświadczone panie domu wskazują także na alternatywną metodę obchodzenia się z delikatnymi uszkami. Możemy zamrozić je w formie surowej, bez wstępnego gotowania. W jaki sposób najlepiej mrozić uszka, których nie poddano obróbce termicznej? Warto stosować się do kilku prostych kroków.

Jeśli chcemy mieć pewność, że uszka przetrwają pobyt w zamrażalniku, przygotujmy dużą tackę, którą następnie wyłożymy pergaminem lub papierem do pieczenia. Na tak przygotowany gadżet kuchenny wykładamy pierożki, pamiętając o tym, by zachować między nimi niewielkie przerwy. Stykające się ze sobą uszka szybko ulegną sklejeniu.

Tackę wypełnioną surowymi uszkami wkładamy do zamrażalnika na ok. 2 godziny. Etap ten nazywamy wstępnym przemrożeniem. W tym czasie pierożki schłodzą się i nabiorą twardszej konsystencji. Po upływie wyznaczonego czasu możemy przełożyć je do opakowań docelowych i przechowywać szczelnie zamknięte nawet przez 3 miesiące.

