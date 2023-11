Rarytas Anny Jagiellonki. Królewska kasza na współczesnych stołach

Oprac.: Martyna Bednarczyk Porady

Do dzisiaj powtarza się historię, że to dzięki Bonie Sforzy, żonie polskiego króla Zygmunta I Starego, do Polski przywędrowała tzw. włoszczyzna. Pod pojęciem tym kryją się doskonale wszystkim znane m.in. seler, marchew oraz por. Prawdziwą smakoszką była także córka pary królewskiej, Anna Jagiellonka. To właśnie ona z chęcią zajadała się kaszą krakowską. Z czego powstaje składnik i dlaczego warto pamiętać o nim w diecie? Sprawdź teraz.

Zdjęcie Czym jest kasza krakowska? / 123RF/PICSEL