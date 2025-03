Europejskie Drzewo Roku 2025: Serce Wzgórz Dalkowskich

Europejskie Drzewo Roku to doroczny plebiscyt, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi na piękne, stare drzewa z historią jako arcyważne elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, które powinniśmy chronić. Najpierw fundacje i stowarzyszenia zgłaszają swoich kandydatów, opisując ich lokalizację, historię i wiek, by po pomyślnej kwalifikacji mogło rozpocząć się głosowanie Internautów. Europejskim Drzewem Roku został 300-letni polski buk, zachwycający swoją wielkością, usytuowaniem i bezdyskusyjną urodą. Warto wspomnieć, że to nie pierwszy raz, gdy polskie drzewo święci triumfy w tym plebiscycie. W poprzednich latach udało się uzyskać ten szlachetny tytuł już trzykrotnie, dzięki zaangażowaniu Internautów.

Dostojny buk w sercu dolnośląskich wzgórz

Buk nazwany "Sercem Wzgórz Dalkowskich" to arcyciekawe drzewo z niesamowitą historią. Jak wspomniano wcześniej, liczy sobie aż 300 lat i rośnie w zabytkowym parku przy XVI-wiecznym pałacu w Dalkowie w województwie dolnośląskim. Jego nazwa nie jest przypadkowa. Wiąże się z jego lokalizacją, którą można uznać za centralne miejsce malowniczych Wzgórz Dalkowskich, gdy liście przybierają cudowny, czerwony kolor trudno oprzeć się wrażeniu i skojarzeniu z romantycznym czasem zakochania, a po trzecie: turyści "zakochali" się w tym majestatycznym buku, odwiedzają go tłumnie, wierzą bowiem, że wrzucenie do jego dziupli żołędzia lub łupiny spełni najskrytsze marzenia. Historyczne drzewo jest miejscem, które jednoczy ludzi, jak twierdzi prezeska Fundacji na rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi w Dalkowie Anna Gomułka, jedna ze zgłaszających "Serce Wzgórz Dalkowskich" do konkursu. Pod jego gałęziami odbywają się spotkania, koncerty i wydarzenia kulturalne, stanowi więc ważne miejsce na mapie historyczno-kulturalnej tamtej okolicy.

Zacięta bitwa o głowy w plebiscycie

Buk "Serce Wzgórz Dalkowskich" treeoftheyear.com/credit: Marcin Kopij Archiwum autora

Warto wspomnieć o miażdżącej różnicy głosów na podium. Polski buk zdobył blisko 150 tysięcy głosów internautów. Na drugim miejscu z ponad 43 tysiącami głosów znalazł się portugalski figowiec wielkolistny. Trzecie miejsce zajęła 400-letnia sosna z Hiszpanii, otrzymując blisko 37 tysięcy głosów internautów. Polacy zaangażowali się w głosowanie do tego stopnia, bowiem "sprowokowała" ich do tego prześmiewcza retoryka Hiszpanów.

Komiczka Lalachus oraz prowadzący program "La Revuelta" David Broncano i Sergio Bezos namawiali swoich widzów do oddania głosu na hiszpańskiego kandydata - Pino de Juan Molinera z Abengibre. Przy okazji prowadzący obśmiali konkurentów - polskie drzewo porównali do żywopłotu, a brytyjskiemu wytknęli, jakoby nie było w nim życia. Profil Make Life Harder mocno zagrzewał Internautów do głosowania, przypominając o tym na swojej stropnie, gromadzącej potężną liczbę obserwujących. I udało się!

