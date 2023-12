Spis treści: 01 Wrocław jednym z najbardziej magicznych miast na święta. Został wyróżniony przez CNN

02 Warszawa rozbłysła tysiącami światełek. Zachwyca nie tylko starówka, ale i Wilanów

03 Krepkowice i wyjątkowe Betlejem pana Henryka

04 Lubuskie Las Vegas. Popowo zabłyśnie 22 grudnia

Dekorowanie ulic miast światełkami to wieloletnia tradycja, która co roku wraca w nowszej i coraz to bardziej spektakularnej odsłonie. Oprócz standardowych ozdób i ubranych choinek, które zazwyczaj znajdziemy na rynkach miast, w Polsce w okresie świąt powstaje coraz więcej wyjątkowych i interaktywnych atrakcji. Są to m.in. ogrody świateł, czyli miejsca, w których możemy podziwiać niesamowite instalacje ozdobione tysiącami światełek.

Władze miast co roku dokładają coraz większych starań, aby w grudniu mieszkańcy i turyści wspólnie mogli cieszyć się wspaniałą atmosferą świąt na ulicach miast.

Wrocław jednym z najbardziej magicznych miast na święta. Został wyróżniony przez CNN

Wrocław to miasto, które cieszy się szczególnym zainteresowaniem turystów w okresie świątecznym. Nietrudno się temu dziwić — miasto co roku organizuje jeden z największych i najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Polsce.

W grudniu we Wrocławiu możemy podziwiać niesamowite iluminacje, które zdobią Stare Miasto. Oprócz okazałej choinki na odwiedzających czekają różnokolorowe uliczne dekoracje, konstrukcje przypominające stosy prezentów, które mienią się tysiącem światełek, drewniane domki i wiatraki ozdobione lampkami, a także kolorowe girlandy.

Wrocław został niedawno doceniony również przez zagraniczne media. Dziennikarze CNN, popularnej amerykańskiej telewizji informacyjnej, umieścili Wrocław na liście najbardziej magicznych miast na święta w Europie.

Wrocław uważany jest za jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, ale w okresie świąt Bożego Narodzenia wszystko nabiera tu innego wymiaru. Na miejskim jarmarku bożonarodzeniowym, rozstawionym na Placu Solnym i Rynku, znajduje się ponad 250 straganów, a także migoczące instalacje świetlne. Architektura również oddaje świąteczną atmosferę, a gotyckie budowle oznaczają, że każdy może poczuć klimat, który pojawia się tylko o tej porze roku napisali dziennikarze CNN.

Wrocław został wielokrotnie doceniony, nawet przez zagraniczne media

Warszawa rozbłysła tysiącami światełek. Zachwyca nie tylko starówka, ale i Wilanów

Iluminacje świetlne w Warszawie zawsze robią niemałe wrażenie na mieszkańcach oraz turystach, którzy chętnie odwiedzają stolicę w grudniu, by cieszyć się jej niepowtarzalnym urokiem. Niestety w tym roku dość długo musieliśmy czekać na włączenie iluminacji w stolicy. Warszawskie ulice rozbłysły dopiero 6 grudnia, w Mikołajki.

Na latarniach przy Krakowskim Przedmieściu zawisły wspaniałe ozdoby z gałązkami świerkowymi, a nad głowami przechodniów i kierowców rozciągają się świecące girlandy. Nowy Świat błyszczy złotem, natomiast na placu Zamkowym możemy podziwiać 27-metrową sztuczną choinkę, która została udekorowana ponad 40 tysiącami lampek.

Na placu Zamkowym w Warszawie stanęła 27-metrowa choinka

Tegoroczne dekoracje świąteczne nawiązują do lat 50. i 60. Na ulicach Warszawy znajdziemy iluminacje reliktów z tamtych lat w tym wag sklepowych, czy też starych telefonów.

Co roku proponujemy Warszawie nową odsłonę kolejnych epok z historii miasta. Po dekoracjach z czasów "Lalki", podróży po międzywojennej stolicy, nadszedł czas na Warszawę, widzianą oczami Wiecha, Tadeusza Konwickiego, czy Agnieszki Osieckiej zacytował wypowiedź wiceprezesa firmy Multidekor Tomasza Podogrockiego portal Warsawnow.pl.

Tegoroczne dekoracje w Warszawie nawiązują do lat 50. i 60.

Oprócz warszawskiej starówki stolica może pochwalić się również wspaniałym ogrodem światła. Królewski Ogród Światła w Wilanowie to jesienno-zimowa wystawa plenerowa, która rozświetla historyczne ogrody i pałac w Wilanowie. Na odwiedzających czekają tam interaktywne atrakcje, a także świetlno-muzyczne pokazy. Niebywałym elementem wystawy jest 75-metrowy świetlisty tunel, w którym rozbrzmiewa muzyka klasyczna.

Instagram Post Rozwiń

Krepkowice i wyjątkowe Betlejem pana Henryka

Jak się jednak okazuje, nie tylko duże miasta mogą zachwycić spektakularnymi iluminacjami świątecznymi. To właśnie z nich słyną Krapkowice, miasto położone w województwie opolskim. Rekordowe świąteczne dekoracje przygotowywane są tam od października, aby następnie rozbłysnąć 24 grudnia w Wigilię.

Za wszystko odpowiedzialny jest pan Henryk Jaschik, 85-letni mieszkaniec miasta. Już od 22 lat zachwyca sąsiadów swoimi instalacjami, które zaczęły przyciągać do miasta zaintrygowanych turystów.

Co ciekawe Betlejem tworzone przez pana Henryka to nie tylko iluminacje, a także ruchome konstrukcje. Samodzielnie tworzy on szopki, kościoły, a nawet miasteczka. Do swoich dekoracji wykorzystuje ponad 40 tysięcy lampek świątecznych.

Wspaniałe Betlejem pana Henryka można będzie podziwiać na posesji przy ulicy Chrobrego w Krapkowicach.

Lubuskie Las Vegas. Popowo zabłyśnie 22 grudnia

Popowo słynie ze świątecznych iluminacji

Nie bez powodu Popowo zyskało miano lubuskiego Las Vegas. Popowo, czyli niewielka wieś położona w powiecie międzyrzeckim stała się prawdziwą atrakcją turystyczną. Wszystko za sprawą dekoracji świątecznych, którymi każdego roku mieszkańcy wsi dekorują swoje domy i ogrody.

Tradycja ta rozpoczęła się w 2007 roku za sprawą turnieju sołectw gminy Bledzew. Jedną z kategorii była wówczas najbardziej przystrojona świątecznymi lampkami wieś. Mimo że obecnie konkurs już nie istnieje, mieszkańcy wciąż dokładają wszelkich starań, aby co roku w grudniu Popowo błyszczało niczym amerykańskie Las Vegas.

Popowo nazywane jest polskim Las Vegas

Najbardziej oświetlony dom w Popowie udekorowany został 50 tys. lampek. Mieszkańcy ozdabiają nimi wszystko, od domów po psie budy. Co istotne to każdy mieszkaniec sam decyduje, jak ozdobi swój dom.

Co roku władze wsi podają oficjalną datę włączenia iluminacji. W tym roku Popowo rozbłyśnie dopiero 22 grudnia.