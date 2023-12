Spis treści: 01 Jarmark Bożonarodzeniowy w Wilnie. Doskonała okazja na zakup prezentów i spróbowanie lokalnych specjałów

02 Wileńska choinka najpiękniejszą na świecie

03 Wilno przygotowało liczne atrakcje dla odwiedzających. Wśród nich lodowisko i świąteczna kolejka

04 Świąteczna atmosfera rozpoczyna się już w podróży. Do Wilna zabierze nas niebywały pociąg

Przyjazd do Wilna w okresie świąt Bożego Narodzenia to doskonały pomysł na zimowy city break. Od początku grudnia aż do Trzech Króli w stolicy Litwy organizowane są liczne wydarzenia świąteczne, przez co odwiedzający mogą cieszyć się magiczną atmosferą świąt.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Wilnie. Doskonała okazja na zakup prezentów i spróbowanie lokalnych specjałów

Wileński jarmark bożonarodzeniowy przyciąga nie tylko mieszkańców miasta, ale i gości z całego świata. Wizyta w Miasteczku Bożonarodzeniowym, czyli na jarmarku organizowanym na Placu Katedralnym, to świetna okazja do zakupienia unikalnych prezentów dla bliskich. Na straganach można znaleźć wyroby rzemieślnicze, regionalne przysmaki oraz artystyczne dzieła lokalnych twórców.

Tegoroczny jarmark będzie trwał do 1 stycznia 2024 roku.

Wileńska choinka najpiękniejszą na świecie

Wyjątkową świąteczną dekoracją Wilna jest słynna choinka, która co roku zdobi Plac Katedralny. Jej twórcy zasłynęli ze swoich innowacyjnych koncepcji, a świąteczne drzewko każdej zimy wygląda zupełnie inaczej. Od wielu lat wileńska choinka uznawana jest za najpiękniejszą nie tylko w Europie, ale i na całym świecie.

Jednym z najbardziej znanych projektów była choinka z 2019 roku, zainspirowana szachami. Prezentowała się ona niczym królowa w niebieskiej sukni i srebrnym płaszczu, otoczona szeregami pionków. Wybór motywu nie był przypadkowy i nawiązywał do historii oraz kultury Litwy. Niegdyś szachy były ulubioną grą arystokracji i książąt Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Zdjęcie Choinka inspirowana szachami z 2019 roku / 123RF/PICSEL

Również zeszłoroczne drzewko zwróciło oczy całego świata w stronę Wilna. Choinka przypominała wówczas trzypiętrowy tort ozdobiony aż 700 świecami. Projekt powstał z okazji 700. rocznicy założenia Wilna, którą mieszkańcy miasta obchodzą w 2023 roku.

Tegoroczna dekoracja również robi ogromne wrażenie. Po raz pierwszy od 14 lat na Placu Katedralnym pojawiła się naturalna choinka, o imponującej wysokości ponad 16 metrów. Podarował ją jeden z mieszkańców miasta. U podnóża choinki stworzono przypominającą prezenty konstrukcję, na którą odwiedzający mogą wejść, aby podziwiać okolicę. Wileńską choinkę możemy zobaczyć do 7 stycznia 2024 roku.

Zdjęcie Zeszłoroczna choinka w Wilnie po raz kolejny została doceniona jako jedna z najpiękniejszych na świecie / Yauhen Yerchak/SOPA Images/LightRocket / Getty Images

Wilno przygotowało liczne atrakcje dla odwiedzających. Wśród nich lodowisko i świąteczna kolejka

W okresie świąt Bożego Narodzenia w Wilnie otwierane jest lodowisko pod gołym niebem. W tym roku jego lokalizacja jest dość wyjątkowa. Lodowisko znajduje się na dziedzińcu Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Do dyspozycji mieszkańców miasta i turystów jest ogromna tafla o wielkości 700 metrów kwadratowych. Ta liczba również nie jest przypadkowa - przypominamy, że w 2023 r. Litwa obchodzi jubileusz 700-lecia Wilna. Każdego wieczoru na lodowisku odbywają się pokazy, a z kolei na scenie przy lodowisku - koncerty i występy. Lodowisko czynne będzie aż do 16 lutego.

Wyjazd do Wilna w grudniu to świetna okazja na zwiedzenie miasta, zwłaszcza że w tym okresie po wileńskiej starówce kursuje świąteczna kolejka.

Zdjęcie W tym roku wyjątkowe lodowisko otwarto na dziedzińcu Pałacu Władców w Wilnie / Agencja FORUM

Świąteczna atmosfera rozpoczyna się już w podróży. Do Wilna zabierze nas niebywały pociąg

Dlaczego grudzień to świetny czas na wycieczkę do Wilna? Otóż w tym okresie już sama podróż do stolicy Litwy może być wyjątkowym przeżyciem, które wprowadzi nas w magiczną atmosferę świąt. Wystarczy, że jako środek transportu wybierzemy pociąg, ale nie byle jaki, a świąteczny pociąg Kolei Litewskich (LTG).

Specjalne pociągi zostały uruchomione 1 grudnia 2023 roku na czterech trasach: Wilno-Kowno, Wilno-Kłajpeda, Wilno-Troki i Wilno-Mockava. Jest to wspaniała wiadomość dla polskich podróżnych, którzy do stacji Mockava dojadą pociągami PKP m.in. z Warszawy i Krakowa. Tam mogą następnie przesiąść się na świąteczny pociąg, który zabierze ich prosto do Wilna.

Wystrój wnętrza pociągów jest niesamowity. Z okazji Bożego Narodzenia przestronna przestrzeń pasażerska została udekorowana klimatycznymi ozdobami. Znajdziemy tam staromodne dywany i zasłony, specjalne klosze do lamp oraz wiele innych dodatków w stylu retro. W wagonach nie zabrakło też świątecznych choinek, pod którymi umieszczono stos prezentów.

Za ten nietypowy projekt odpowiedzialny jest znany litewski dekorator Mantas Petruškevičius. Projektując wnętrze, zainspirował się wystrojem Orient Expressu.

Świąteczne pociągi będą kursować do Wilna do 26 grudnia. Bilety kupimy w regularnej cenie, jednak konieczna jest ich wcześniejsza rezerwacja, a z tą lepiej nie zwlekać.