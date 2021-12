Co kupić mamie na prezent na święta Bożego Narodzenia?

Jeśli chodzi o prezent dla mamy, to jest wiele możliwości. Możemy kupić jej kosmetyki - sklepy oferują specjalne zestawy świąteczne. Być może mama jest fanką literatury czy muzyki, dlatego książka czy płyta będzie strzałem w dziesiątkę.



Czy nauka zdalna pozostanie w szkołach po nowym roku?

Tym Instagramem rządzą koty. Są na każdym zdjęciu!

​Francuzi planują wielkie czyszczenie Sekwany. W Paryżu mają powstać kąpieliska

​12 grudnia: Dzień gwiazdy betlejemskiej. Co zrobić, by przedłużyć życie gwiazdy betlejemskiej?



Bardziej spersonalizowane i eleganckie mogą okazać się perfumy. Każda kobieta uwielbia pięknie pachnieć, więc ulubiony zapach mamy to dobry pomysł na prezent na święta Bożego Narodzenia.

Elegancki albo praktyczny prezent na święta dla mamy

Wiele zależy też od naszego budżetu na prezent na święta dla mamy. Jeśli jest on nieco większy, możemy sobie pozwolić na zakup biżuterii, np. bransoletki czy kolczyków. Błyskotki są dobrym pomysłem - bywają towarzyszem wielu kobiet, także tych dojrzałych.

Warto pomyśleć również o czymś pożytecznym. Bon upominkowy do ulubionego sklepu mamy, voucher do fryzjera czy kosmetyczki - takie praktyczne prezenty powinny sprawić jej radość. Być może potrzebuje akurat czegoś do kuchni, więc wcześniej należy zrobić rekonesans.



Reklama

Co kupić tacie na prezent na święta Bożego Narodzenia?

Często brakuje nam pomysłu na prezent dla mężczyzny. Co zatem można kupić na święta tacie? Praktyczne będą kapcie czy skarpetki - trwa zima, a tego typu przedmioty można łatwo spersonalizować, np. dzięki odpowiedniemu napisowi czy wzorowi.



Dobrym prezentem dla taty może okazać się także elegancki alkohol i akcesoria z nim związane. Whisky z zestawem specjalnych szklanek czy jakościowe wino z kieliszkami - mężczyzna powinien się z tego ucieszyć.



Wszelkiego rodzaju gadżety również mogą się sprawdzić, jednak taki pomysł wymaga większych środków. Tata z pewnością ucieszy się z tabletu, słuchawek bezprzewodowych czy ładowarki indukcyjnej. Warto poszukać czegoś, co jest związane z jego hobby.



Oczywiście, pewne przedmioty są uniwersalne - jeśli tata jest melomanem lub molem książkowym, to kupno prezentu nie będzie problemem. To samo w przypadku perfum, które każdy używa i lubi.

Zobacz więcej:



Polacy na jeden prezent wydadzą maksymalnie 100 zł



Obostrzenia na święta. Nowe limity: Transport, restauracje, hotele, kina, teatry



"Święta marzeń": Gwiazdy Polsatu w nowej odsłonie świątecznej piosenki