Pojazdy z tzw. "czarnymi blachami" to dziś rzadkość na polskich drogach, ponieważ przestano je wydawać z ostatnim dniem kwietnia 2000 r., zatem 23 lata temu. I choć nadal wielu kierowców ma duży sentyment do czarnych tablic rejestracyjnych, nie wyobrażając sobie ich zmiany na "nowe", to jednak wszystko wskazuje na to, że zmuszą ich do tego nowe przepisy.

Koniec z czarnymi tablicami rejestracyjnymi

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. i jak informuje serwis bezprawnik.pl - będą one nakładać obowiązek przerejestrowania pojazdu na siebie w przypadku, gdy go zakupimy. Do tej pory nowy właściciel pojazdu miał jedynie obowiązek zgłoszenia zakupu.

W praktyce oznacza to, że nie będzie możliwości zatrzymania czarnych tablic, gdyż podczas rejestrowania auta w wydziale komunikacji, otrzymamy tablice wykonane zgodnie z obowiązującym wzorem.

Zdjęcie Właściciele samochodów z czarnymi tablicami rejestracyjnymi będą zmuszeni odwiedzić wydział komunikacji w celu wymiany tablic / 123RF/PICSEL

Nowe przepisy nie nakładają obowiązku zmiany "aktualnie obowiązujących" tablic rejestracyjnych przy zmianie właściciela pojazdu, ale wyjątkiem są tablice czarne.

Ustawodawca przewidział również kary dla właścicieli pojazdów, którzy nie podporządkują się przepisom. Jeśli nie wymienimy czarnych tablic rejestracyjnych, zapłacimy mandat w wysokości od 500 do 1000 zł.

Zdjęcie Od stycznia 2024 r. obowiązywać będą wyłącznie tablice zgodne z nowym wzorem / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Wedle szacunków - w Polsce jest obecnie zarejestrowanych 860 tys. pojazdów z czarnymi "blachami" - podaje portalsamorzadowy.pl