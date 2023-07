Ustalmy jedno - jeśli złodziej zechce ukraść twoje auto, to bez względu na zastosowane zabezpieczenia, prędzej czy później niestety to zrobi. Niestety nikt i nic nie uchroni nas przed utratą pojazdu, ponieważ przestępcy doskonale wiedzą, jak radzić sobie z różnego rodzaju blokadami, a ponadto wykazują się dużym sprytem i stosują sztuczki psychologiczne.

Niedawno pisaliśmy o metodzie kradzieży auta "na butelkę", która dla złodziei samochodów jest niezwykle prosta i niestety skuteczna. Tego typu sposobów kradzieży jest o wiele więcej, ale wszystkie mają wspólny mianownik - bazują na zaskoczeniu kierowcy, jego roztargnieniu i tempie działania.

Na czym polega kradzież auta "na banknot"?

Scenariusz takiej kradzieży jest niezwykle prosty. Złodziej umieszcza za wycieraczką samochodu podrobiony banknot o dużym nominale. Może być to również zwykła kartka, ulotka czy nawet duży liść - sęk w tym, by wywabić kierowcę na zewnątrz. Kiedy kierowca jest już w samochodzie z odpalonym silnikiem i dostrzega znalezisko, wysiada z pojazdu i idzie w kierunku maski.

Zdjęcie Widzisz na szybie niewielką kartkę papieru lub banknot? Uważaj, to może być przynęta / 123RF/PICSEL

Pieniądze umieszczone są za prawą wycieraczką nie bez powodu - podczaj wyjmowania ich wyjmowania kierowca zwiększa dystans do drzwi samochodu, co skrzętnie wykorzystuje złodziej. Kiedy już kierowca znajdzie się na przodzie auta po prawej jego stronie, złodziej natychmiast wskakuje do pojazdu i z uwagi na włączony wcześniej silnik lub pozostawione w stacyjce kluczyki - błyskawicznie odjeżdża na oczach zszokowanego kierowcy.

Zdjęcie Złodzieje samochodów potrafią godzinami wyczekiwać na odpowiedni moment / 123RF/PICSEL

Złodziejowi wystarczy zaledwie kilka sekund, by sprawnie wsiąść do pojazdu, zaryglować zamki w drzwiach i odjechać z miejsca kradzieży. W takim przypadku większość kierowców nie jest w stanie odpowiednio zareagować z uwagi na zaskoczenie i stres.