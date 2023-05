Potężny zastrzyk gotówki dla polskich seniorów. Wystarczy tylko rok pracy

Spis treści: 01 Jak jest liczona emerytura niemiecka w Polsce?

02 Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę w Niemczech?

03 Czy można mieć dwie emerytury: polską i niemiecką?

04 Czy praca w Niemczech liczy się do emerytury w Polsce?

Jak jest liczona emerytura niemiecka w Polsce?

Polacy, którzy pracowali w Niemczech, są objęci wspólnotową koordynacją systemów ubezpieczenia społecznego. Tak wynika z porozumienia polsko-niemieckiego z 1975 r. oraz z prawa UE. Pierwsze obejmuje te osoby, które do Niemiec przyjechały przed końcem 1990 r. i od tego momentu nieprzerwanie tam mieszkają, otrzymują świadczenie z jednego państwa na podstawie wszystkich składek.

Koordynacja systemów ubezpieczeń społecznych pozwala na otrzymywanie niemieckiej emerytury. Może dotyczyć to osób, które przez jakiś czas pracowały w Niemczech, ale też osób, które obecnie na stałe mieszkają u naszego zachodniego sąsiada. Co jednak najważniejsze, należy odpowiednio udokumentować okresy pracy oraz złożyć wniosek do odpowiedniej instytucji.

Reklama

Jak jest liczona emerytura niemiecka? Jest to dość skomplikowany proces, a finalna wysokość definiowana jest na podstawie zarobków, rocznych średnich zarobków wszystkich ubezpieczonych, wysokości składek, stażu pracy czy współczynnika momentu przejścia na emeryturę. Można jednak skorzystać z kalkulatora emerytalnego niemieckiej emerytury, który przybliży wysokość świadczenia, a jest dostępny na stronie: deutsche-rentenversicherung.de

Sprawdź: Nigdy nie pracowali, a pobierają emeryturę. Jak to jest możliwe?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę w Niemczech?

Pierwszy obowiązek to przedstawienie dowodu na pracę w tym kraju przez co najmniej rok. Dodatkowo należy wykazać, że składki były opłacane przez tak zwany czas wyczekiwania, czyli przez pięć lat. Co, zrobić, aby otrzymać emeryturę z Niemiec? Oczywiście liczy się także osiągnięcie wieku emerytalnego - dziś to 65 lat i 11 miesięcy.

Jak złożyć wniosek o niemiecką emeryturę? Dokumenty można online, pocztą lub osobiście. Procedura jej przyznania nie powinna trwać dłużej niż trzy miesiące. Jakie dokumenty są niezbędne do przyznania niemieckiej emerytury? Potrzebne będą:

kopia dokumentu tożsamości,

numer ubezpieczenia emerytalnego (Rentenversicherungsnummer),

informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym i ubezpieczeniu pielęgnacyjnym,

numer identyfikacji podatkowej (Steueridentifikationsnummer),

numer konta bankowego,

dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i ewentualnie akty urodzenia dzieci.

Zdjęcie Emerytura z Niemiec trafia obecnie do 71 tys. Polaków / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Jak otrzymać niemiecką emeryturę? Niezbędna jest oczywiście także historia opłacanych składek i ewentualne potwierdzenie stopnia niepełnosprawności, okresów bezrobocia lub dłuższej choroby. Co zrozumiałe, to wszystko ma ogromne znaczenie dla ustalenia wysokości niemieckiej emerytury.

Średnia emerytura we wschodnich landach to 1329 euro, a w zachodnich - 1527 euro. Licząc na tak wysokie świadczenie, niezwykle ważne jest to, aby przez całą karierę zawodową dbać o legalność zatrudnienia oraz dokumentować należne świadczenia.

Czytaj także: 10 lat pracy i już emerytura? ZUS tłumaczy zasady

Czy można mieć dwie emerytury: polską i niemiecką?

Dobra informacja jest taka, że można otrzymywać emerytury z każdego państwa, w którym pracowaliśmy. Mowa oczywiście o państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz państwach członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). To oznacza, że można jednocześnie otrzymywać dwie emerytury - polską i niemiecką.

Zdjęcie Emeryci mogą jednocześnie otrzymywać dwie emerytury: polską i niemiecką. / 123rf.com / 123RF/PICSEL

Załóżmy, że ktoś pracował w Polsce 15 lat, a kolejne 10 spędził w Niemczech. Po osiągnięciu wieku emerytalnego obowiązującego w Polsce oraz w Niemczech należy wystąpić o przyznanie świadczenia. To zostanie wypłacone w Polsce przez ZUS, natomiast niemiecka instytucja ubezpieczeniowa będzie wypłacać emeryturę za okres pracy w Niemczech.

Czy praca w Niemczech liczy się do emerytury w Polsce?

Przepisy unijne nie wprowadziły jednakowego stażu emerytalnego dla wszystkich krajów. Niemniej w sytuacji, kiedy osoba nie posiada wystarczającego okresu ubezpieczenia w którymkolwiek państwie, w którym pracowała, sumuje się okresy ubezpieczenia w Polsce i za granicą. Co to oznacza w praktyce?

ZUS przy ustalaniu prawa do emerytury uwzględnia zagraniczne okresy ubezpieczenia wówczas, gdy okres ubezpieczenia uzyskany w Polsce nie wystarczy do nabycia prawa do świadczeń emerytalnych. Chcąc uzyskać świadczenie minimalne, kobieta w Polsce musi mieć 20 lat ubezpieczenia, a mężczyzna 25 lat.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych do tych okresów dolicza ubezpieczenie w innych państwach unijnych. Przyszła emerytura takiej osoby będzie składać się z tylu części, w ilu krajach pracowała ona dłużej niż 1 rok.

Jeżeli ktoś pracował w Polsce 10 lat, a 15 lat w Niemczech, to daje 25 lat stażu pracy objętego ubezpieczeniem społecznym. Wszystkie te okresy ubezpieczeniowe nie przepadają. Odpowiednie instytucje ubezpieczeniowe z każdego z kraju ustala na podstawie własnego prawa kwotę emerytury za zsumowane okresy i przyznają emeryturę częściową, proporcjonalną do faktycznego okresu pracy w danym kraju.

Sprawdź: Tym seniorom ZUS może zawiesić świadczenie. Jesteś w tej grupie?