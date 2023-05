Spis treści: 01 Wysokość emerytury - od czego zależy?

02 Ile wynosi wiek emerytalny w Polsce? Znaczenie ma także staż pracy

03 Ile wynosi emerytura po 10 latach pracy?

Wysokość emerytury - od czego zależy?

Polski system emerytalny określony jest przez Ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która jasno określa zasady przyznawania tych świadczeń osobom do nich upoważnionym. Chodzi o emerytów, którzy:

Reklama

urodzili się przed 1949 rokiem - obowiązują ich świadczenia emerytalne oparte na zasadach sprzed wprowadzonej reformy w 1999 roku

urodzili się po 1949 roku - ich świadczenie podlega rozdziałowi na dwa systemy. Część środków trafiała bowiem na konto indywidualne prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a część uzyskiwał Otwarty Fundusz Emerytalny.

Od 2014 roku OFE stał się opcją dobrowolną, więc wciąż można z niego korzystać, ale nie ma już takiego obowiązku.

Zdjęcie Wysokość emerytury zależy od zgromadzonych na koncie środków i stażu pracy / ZOFIA BAZAK/Marek Bazak / East News

Wysokość emerytury, która przyznana będzie emerytowi, zależy od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego oraz:

zwaloryzowanego kapitału początkowego,

środków zapisanych na subkoncie,

średniego dalszego trwania życia.

Środki odprowadzane na konto podlegające kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są waloryzowane. Wskaźnik waloryzacji ogłaszany jest przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jeśli chodzi o środki zgromadzone w ramach Otwartego Funduszu Emerytalnego, to największe znaczenie ma w ich przypadku wartość instrumentów finansowych, w które zainwestowano.

Czytaj również: Ile wyniesie 14. emerytura w tym roku?

Ile wynosi wiek emerytalny w Polsce? Znaczenie ma także staż pracy

Porady ​Najwyższa emerytura w Polsce. Co miesiąc na konto wpływa okrągła sumka Ustawowy wiek emerytalny wynosi w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, ale podczas przejścia na emeryturę równie ważny jest staż pracy. W Polsce ustalono minimalny okres odprowadzania składek i jest to obecnie kolejno 20 i 25 lat dla kobiet oraz mężczyzn. Ten minimalny okres składkowy wiąże się jednak zazwyczaj z otrzymaniem najniższych świadczeń, często niewystarczających do życia na godnym poziomie. Dlatego ZUS przekonuje, że warto w miarę możliwości pracować dłużej - dłuższa praca gwarantuje bowiem wyższą emeryturę.

Nie brakuje jednak osób, które zainteresowane są wcześniejszym przejściem na emeryturę - po piętnastu, a nawet dziesięciu latach pracy. Czy mogą oni liczyć na świadczenie?

Ile wynosi emerytura po 10 latach pracy?

Osoby, które chcą wcześniej przejść na emeryturę muszą liczyć się z tym, że w Polsce obowiązuje minimalny próg związany ze stażem pracy, czyli wspomniane 20 i 25 lat dla kobiet i mężczyzn. Czy osoby, które przepracowały 10 lat, mogą więc liczyć na jakiekolwiek świadczenie?

Niestety nie - Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przewidział w tej sytuacji standardowego świadczenia. Pracownik z 10-letnim stażem pracy może jednak liczyć na specjalny zasiłek w wysokości 600 złotych brutto.

Zdjęcie Po przepracowaniu 10 lat nie dostaniesz emerytury / Marek Bazak / East News

Dziesięcioletni staż pracy nie upoważnia więc do otrzymania emerytury, zresztą podobnie jak w przypadku osób, które przepracowały 15,16 czy 18 lat. Nie spełniają one bowiem podstawowego kryterium do otrzymywania najniższej emerytury krajowej.

Zobacz również: Nigdy nie pracowali, a pobierają emeryturę. Jak to jest możliwe?