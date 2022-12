Świąteczne zakupy na ostatnią chwilę

Boże Narodzenie 2022 już zaraz stanie się faktem. Większość z nas zapewne zrobiła świąteczne zakupy już jakiś czas temu. Mieliśmy na to w grudniu aż dwie dodatkowe okazje - poprzednie dwa weekendy były "wydłużone" o niedziele handlowe. Ostatnie dni przed świętami to już czas na przygotowywanie potraw.

Zawsze jednak może się okazać w ostatniej chwili, że czegoś nam zabraknie - a to napojów do wigilijnej kolacji, a to masła na świąteczne śniadanie, a to niezbędnego składnika do obiadu. Co zrobić w takiej sytuacji? Sprawdzamy, w jakich godzinach są czynne sklepy podczas świąt.

Godziny otwarcia sklepów w wigilię

Wigilia jest dniem pracującym, jednak zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem sklepy tego dnia są czynne krócej. Ustawa o zakazie handlu przewiduje, że wszelkie rodzaju sklepy, supermarkety, dyskonty czy małe sklepiki osiedlowe mogą być otwarte maksymalnie do godziny 14:00.

Jedynie sklepy prowadzone przez właścicieli oraz działające na zasadzie franczyzy mogą być tego dnia czynne dłużej, jednak jedynie pod warunkiem, że to sam ich właściciel będzie wtedy pracować. Większość sieci handlowych zdecydowało, że ich sklepy będą otwarte do 13:00, aby pracownicy mogli jeszcze po zamknięciu wykonać niezbędne czynności.

Do której będą czynne sklepy w wigilię?

Jak prezentują się dokładne godziny, o których zamykają się poszczególne sklepy w wigilię?

Biedronka - do 13:00

Lidl - do 13:00

Kaufland - do 13:00

Netto - do 13:00

Żabka - do 14:00

Dino - 14:00

Intermarche - do 13:30

Auchan - do 13:00

Carrefour - do 13:00

Czy sklepy będą czynne w Boże Narodzenie?

Zgodnie z polskim prawem zarówno pierwszy jak i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia to dni wolne od handlu. Sklepy będą więc wtedy zamknięte. Jedynym wyjątkiem są sklepy funkcjonujące jak franczyza oraz te prowadzone bezpośrednio przez właścicieli - w takim wypadku, podobnie jak w godzinach popołudniowych w wigilię, również w Boże Narodzenie mogą być otwarte.

