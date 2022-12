Karp królewski to bez wątpienia jedna z najważniejszych potraw podczas kolacji wigilijnej. Najchętniej spożywamy go w formie smażonej i pieczonej, ale doskonale smakuje także w galarecie. Niestety karp to jedna z tych ryb, u której nadmiar uporczywych ości może skutecznie zniechęcić do jej spożycia. Istnieje jednak sprawdzony sposób na pozbycie się ości z karpia, dzięki czemu bez problemów będziemy mogli rozkoszować się jego wyjątkowym smakiem.

Tajemniczym trikiem na pozbycie się ości z karpia jest użycie soku z cytryny. Pamiętajmy również, że rybę należy przygotować kilkadziesiąt godzin przed jej podaniem, by sok z cytryny mógł zmiękczyć ości.

Jak usunąć ości z karpia

Przed filetowaniem karpia zadbaj w pierwszej kolejności o ostry nóż. W tym przypadku najlepiej sprawdzi się nóż giętki i bardzo ostro zakończony, z dobrze wyprofilowaną rękojeścią, dobrze przylegającą do dłoni.

Drugim elementem, równie ważnym jest przygotowanie swojego stanowiska pracy. W tym celu połóż na blacie ściereczkę, a następnie umieść na niej deskę, na której zajmiesz się rybą. Dzięki takiemu zabiegowi deska nie będzie się przemieszczać, co niewątpliwie ułatwi pracę. Jeśli ryba na desce ślizga się, na powierzchni deski również umieść czystą ścierkę.

Rybę kładziemy w taki sposób, by jej grzbiet był zwrócony w naszą stronę. Z karpia najpierw należy pozbyć się płetw, by nie przeszkadzały w dalszej obróbce ryby. Następnie wykonujemy nacięcie w miejscu łuku skrzelowego na głębokość kręgosłupa. Powolnym, ale pewnym ruchem nóż przesuwamy w stronę ogona, starając się operować nożem na tym samym poziomie głębokości. Dzięki temu dokładnie oddzielimy mięso ryby od kręgosłupa.

Zdjęcie Przed patroszeniem lub filetowaniem ryby, powinniśmy zadbać o ostry nóż / 123RF/PICSEL

Karpia obracamy w drugą stronę, zmieniając kierunek jego głowy, ale nadal zachowując położenie grzbietu względem nas i powtarzamy cięcie na pozostałej części ryby. Z oddzielonych od reszty filetów pozbywamy się największych i najgrubszych ości oraz czyścimy je z pozostałości krwi.

Filety z karpia kładziemy na desce skórą do dołu i nacinamy je pionowo, uzyskując paski o milimetrowej głębokości. Skóra ryby powinna pozostać nienaruszona. Mięso ryby dokładnie nacieramy sokiem wyciśniętym z cytryny, przekładamy do naczynia i odstawiamy na noc do lodówki. Sok z cytryny nie tylko zdecydowanie zmiękczy ości w rybie, ale będzie również stanowił doskonałą bazę do jej zamarynowania.