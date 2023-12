Klienci Credit Agricole Banku Polska bez dostępu do swoich rachunków

Klienci Credit Agricole Banku Polska w piątkowe przedpołudnie zaczęli informować o napotkanych problemach związanych z logowaniem się do aplikacji mobilnej banku. Niektóre osoby nie mogły również zalogować się do własnego konta przez stronę internetową.

Wściekli klienci dali upust swoim emocjom w komentarzach na oficjalnym profilu banku na Facebooku.

"Najbardziej jestem pod wrażeniem waszej polityki względem klientów - zero informowania o problemach, nawet ze strony głównej zniknęły podobne aktualności, a jak się system wysypuje, to socjal nindże wypisują jakieś lukrowane bzdety o wysyłaniu wiadomości prywatnej, zamiast konkretnej deklaracji, co się dzieje i ile to może potrwać" - pisze oburzony klient.

"Jak zwykle w dniu wypłaty nic nie działa. Jak wy to robicie" - wtórował mu pan Błażej.

Kiedy Credit Agricole Bank Polska upora się z awarią?

Klienci domagali się od przedstawicieli banku podania przybliżonego czasu zakończenia awarii. Pod jednym z pytań administratorka oficjalnego konta Credit Agricole na FB napisała, że: "Obecnie mogą występować utrudnienia w działaniu aplikacji i CA24 eBank. Serdecznie przepraszam za niedogodności. Cały czas pracujemy nad przywróceniem dostępów. Proszę o cierpliwość, Pozdrawiam, Agnieszka".

Chwilę później bank przekazał, że przywrócono już pełne działanie e-banku, ale problemy z aplikacją nadal występują.

