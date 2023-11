Przede wszystkim pamiętajmy, że np. podczas robienia zakupów kasjer może odmówić przyjęcia zapłaty uszkodzonymi banknotami. Również my możemy zgłosić zastrzeżenia co do otrzymywanych pieniędzy podczas wydawania nam reszty, o ile są one faktycznie zniszczone.

Zasady i tryb wymiany zużytych lub uszkodzonych banknotów i monet reguluje zarządzenie nr 31/2013 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych, które wskutek zużycia lub uszkodzenia przestają być prawnym środkiem płatniczym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Które, zniszczone banknoty nadają się do wymiany?

Zużyte lub uszkodzone banknoty i monety emitowane przez Narodowy Bank Polski, jeżeli nie są podejrzane co do autentyczności, a ich cechy umożliwiają rozpoznanie wartości nominalnej, w tym banknoty postrzępione, naddarte, podklejone, przerwane, nadmiernie zabrudzone, zaplamione, odbarwione, itp., można wymienić na znaki pieniężne nadające się do obiegu w kasie dowolnego banku działającego w Polsce. W przypadku, gdy banknoty lub monety nie spełniają warunków wymiany w bankach, przyjmowane są przez banki na podstawie wniosku i przesyłane do wymiany do Centrali NBP - informuje Narodowy Bank Polski.

Banknot, który zachował od 45 do 75 proc. pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie, zostanie wymieniony za połowę jego wartości nominalnej

Banknot, który zachował od 45 do 75 proc. pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie, zostanie wymieniony za połowę jego wartości nominalnej. Z kolei banknot, który zachował ponad 75 proc. pierwotnej powierzchni w jednym fragmencie, a także banknot przerwany na nie więcej niż dziewięć części stanowiący w całości 100 proc. powierzchni banknotu, bank wymieni za jego pełną wartość nominalną - czytamy na stronie nbp.pl.

A co się dzieje ze skrawkami banknotów posiadających mniej niż 45 proc. powierzchni? Taki banknot nie spełnia wymogów umożliwiających wymianę przez Centralę NBP i jest niszczony w Narodowym Banku Polskim, po upływie 6 miesięcy od dnia sporządzenia informacji o wyniku wymiany, o ile wnioskujący nie wniesie żądania ich zwrotu.

Posiadasz zniszczone monety? Wymień je

Czy uszkodzoną monetę można wymienić?

Wymianie podlegają również monety. O czym należy pamiętać, decydując się na wymianę uszkodzonych monet? Otóż zniszczone lub zużyte monety podlegają wymianie w 100 proc., w tym również dwa rozłączone elementy rdzeń i pierścień, jeżeli pochodzą z monety o tej samej wartości nominalnej. Za połowę wartości nominalnej zostanie wymieniona moneta, jeżeli zachowany został jeden element - rdzeń lub pierścień.