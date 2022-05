Były pracownik jednej z najpopularniejszych sieci sklepów na świecie zdradził sekret, w jaki sposób upolować prawdziwe okazje. Kluczowym okazuje się dokładne przyjrzenie się metce, na której znajdują się numery od 1 do 10. Mają one szczególne znaczenie.

Dzięki temu trafisz na okazje

Były pracownik TK Maxxa, Daniel Baker, w dokumencie Channel 5 "TK Maxx: Jak oni to robią?" podzielił się sekretem, dzięki któremu poszukujący okazji klient może kupić prawdziwe perełki za grosze. Mężczyzna zdradził, aby dokładnie przyglądać się metkom.

Szczególną uwagę należy zwrócić na pojawiające się na niej numery jeden, dwa i siedem.

Na każdej etykiecie można zobaczyć numer. Numerem, który jest znaczący dla klienta, jest numer dwa, ponieważ oznacza on, że jest to oryginalny towar, który został sprzedany po wyższej cenie gdzieś indziej. Jest to nadwyżka zapasów lub coś podobnego zdradził Daniel Baker.

Numery na metkach: na nie warto zwrócić uwagę

Nie bez znaczenia są również pozostałe numery. "Jeden oznacza rzeczy, które zostały wyprodukowane dla TK Maxx. Dwa to "close out buy", czyli niesprzedane produkty danej marki, a siedem to "packaway", co oznacza, że produkty zostały zapakowane do sprzedaży w zeszłym roku" - oznajmił Daniel Baker.

Dodał, że właśnie w ten sposób należy szukać w tym sklepie prawdziwych perełek.

Można uzyskać dobry stosunek jakości do ceny za typ pierwszy. Może się zdarzyć, że sama ilość produkowanego towaru oznacza, że można go wycenić taniej przekazał.

