Sieć sklepów Action podarowała pracownikom upominki. Co znalazło się w środku?

Obdarowywanie pracowników prezentami na stałe zagościło wśród świątecznych przyzwyczajeń niektórych pracodawców. W grudniu upominki trafiają między innymi do pracowników sieci sklepów Biedronka czy Lidl.

Jak się okazuje, na świąteczne paczki od firmy liczyć mogli również zatrudnieni w sieci dyskontów Action. Jedna z pracownic postanowiła podzielić się ze światem zawartością swojego upominku, wywołując w sieci prawdziwe poruszenie. Internautom podobny prezent mocno przypadł do gustu.

Pokazała co dostała w paczce świątecznej od Action. "Postarali się"

Co znalazło się w świątecznej paczce przygotowanej przez holenderską sieć dyskontów? Pracownicy znaleźli w środku przede wszystkim mnóstwo słodyczy i przekąsek. Nie zabrakło także zimowej herbaty wraz z akcesoriami. W bożonarodzeniowym prezencie znalazły się między innymi szklanki i zaparzacz do herbaty.

To jednak nie koniec. W paczce były również dodatki do domu - świąteczne serwetki i świeczki, a także termofor, brelok do kluczy, kalendarz, karty do gry, żel pod prysznic i baterie. Do każdego prezentu dołączony był również list z podziękowaniami za zaangażowanie.

"Inne firmy mogłyby się uczyć". W sieci prawdziwe poruszenie

Wideo udostępnione przez pracownicę Action szybko obiegło internet. Do tej pory obejrzano go już ponad 120 tys. razy, a w sekcji komentarzy zaroiło się od głosów uznania.

Internauci doceniają zawartość świątecznej paczki, jednak są przede wszystkim pod wrażeniem jej wyglądu. Wszystkie elementy pasują bowiem do siebie pod względem kolorystyki, a połączenie czarnego ze złotym sprawia wrażenie elegancji. "Ze wszystkich paczek pracowniczych, które widziałam, ta jest najładniejsza. Chodzi o wrażenia wizualne" - czytamy.

"Action jak zawsze zaskakuje z paczkami", "Chciałbym być pracownikiem Action", "Najfajniejsza!", "Super paczka. Inne firmy mogłyby się nauczyć, jak dbać o pracownika", "Postarali się" - piszą inni.

