Prawdziwa dieta cud. Chroni przed cukrzycą, alzheimerem i nowotworami

Oprac.: Magdalena Kowalska

Od czasu do czasu popularność zyskują różnego rodzaju diety cud - mają szybko odchudzać, podkręcać metabolizm i dodawać energii. "Wyeliminuj cukry", "jedz same tłuszcze", "tylko białko pozwala schudnąć i wymodelować sylwetkę" - każdego dnia bombardują nas sprzeczne komunikaty i coraz bardziej dziwne dietetyczne wskazówki. Tymczasem w zasięgu ręki mamy jedną z najzdrowszych i najprostszych diet świata. Specjaliści podkreślają, że to najlepszy plan żywienia dla współczesnego człowieka. Dieta chroni przede wszystkim przed wieloma chorobami cywilizacyjnymi – zmniejsza ryzyko nowotworów, alzheimera czy cukrzycy. A to tylko początek jej zalet. Sprawdź, na czym polega dieta przeciwzapalna.