"Prezent" dla polskich emerytów. Kto może liczyć na darmową komunikację miejską?

Życie i styl

Darmowa komunikacja miejska to z pewnością marzenie niejednego emeryta. Zwłaszcza, że inflacja nie odpuszcza i przez cały czas daje się we znaki. To jednak przywilej dla niektórych. Jaka grupa emerytów może korzystać z darmowych przejazdów? Jakie muszą spełnić warunki? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Wybrani seniorzy mogą podróżować komunikacją miejską za darmo / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News