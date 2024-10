O pracy w Avon. "Jest to jedyna firma, której najbardziej ufam"

Wielu z nas pamięta popularne zapytanie: "Chcesz coś z Avonu?". Niektórym ta fraza kojarzy się żartobliwie, gdyż była pewnego czasu viralem w mediach społecznościowych. Jednak konsultantki marki postrzegały ją całkiem poważnie. Elżbieta Kazmierska pracowała na tym stanowisku ponad 7 lat temu. Opowiada, że do jej obowiązków należało spotykanie się ze stałymi klientkami oraz roznoszenie katalogów z nowymi produktami, aby móc później zebrać od nich zamówienia.

Pracę bardzo lubiłam. Dawała mi wiele zadowolenia i satysfakcji. wyjaśnia była konsultantka Avon

Elżbieta jednak wyjaśnia, że zajęcie to nie było jej głównym źródłem dochodów. Traktowała to stanowisko jako pracę dorywczą, tymczasową. Firma Avon umożliwiała jej rozwój, co zdecydowanie było dodatkowym atutem. Brała udział w kursach kosmetycznych, a za swoją sumienną pracę była dobrze nagradzana przez kierownictwo. Konsultantka wymienia też produkty, które cieszyły się największą popularnością wśród klientek:



Najczęściej sprzedawały się perfumy, pomadki, kredki, maseczki, sera i żele pod prysznic. komentuje Elżbieta K.

Wyjaśnia, że obecnie również kupuje te produkty, jednak mniej oraz rzadziej. Uważa, że kosmetyki Avon nadal są skuteczne. Była i jest zadowolona.

Jest to jedyna firma, której najbardziej ufam. podkreśla była konsultantka

Avon kiedyś i dziś. Hit czy kit? Internautki nie szczędzą słów

Gdy staram się sobie przypomnieć markę Avon z czasów mojego dzieciństwa, pierwsze na myśl przychodzą mi obszerne czasopisma i darmowe próbki. W końcu kto nigdy nie pocierał gazetki, aby sprawdzić, jak pachną najnowsze perfumy? Jednak nie korzystałam z kosmetyków tej marki, gdyż byłam zbyt młoda, aby wpasować się w ten trend. Przeglądanie produktów kończyło się na pogaduszkach z koleżankami i wyobraźni, która pozwała sobie "coś wybrać". Natomiast starsze ode mnie pokolenia jak najbardziej pamiętają, gdy ich znajome, członkowie rodziny, czy też sąsiadki przychodziły z zapytaniem: "Chcesz coś z Avonu?". Jest to marka, która niegdyś cieszyła się ogromną popularnością. Co myślą na ten temat nasze internautki?

Lucyna Chmiel komentuje, że świetnie wspomina tę firmę jeszcze z lat 90. Wyjaśnia, że używała kosmetyków w tamtych czasach. Marzena Zalinska tłumaczy, że również lubiła produkty Avon i z chęcią wraca do wspomnień o świątecznych edycjach kosmetyków.

Dorota Anna dodaje, że ma fajne wspomnienia z marką. Tłumaczy, że to było duże wyróżnienie, gdy ktoś miał produkty Avon - "to był szpan". Jednak podkreśla, że wody perfumowane wciąż mają bardzo ładne. Wiele osób również podziela zamiłowanie do różnorodnych produktów. Niektórzy jednak są zawiedzeni tym, że porządne kosmetyki bardzo często przestawały być dostępne.

Używałam bardzo często przepięknych perfum — Femme flakon — w kształcie kryształu, uwielbiałam ten zapach, ale został wycofany. Joanna Tobolewska

Jeżeli coś było dobre to wycofane. Tak było z zapachem Casbah — absolutnie wyjątkowy i nie do dostania dziś. Ilona Duda

Jak się okazuje, nie wszyscy podzielają zamiłowanie względem marki Avon. Renata Kocel uważa, że tamtejsze perfumy kojarzą się jej z zapachem tandety i były dla niej męczące. Podobną opinię ma na temat żeli pod prysznic, czy też płynów do kąpieli. Dodaje, że w jej przypadku tylko kredki do oczu zdawały egzamin.

Kiepskie podróbki perfum i kosmetyków. Anna Karolczak

Jak można zauważyć, zdania na temat produktów marki Avon są różnorodne. Jednak czy dalej firma cieszy się taką popularnością jak kiedyś? Beata Hendrysiak wyjaśnia, że cały czas zamawia kosmetyki z Avonu, a jej ulubionymi perfumami są Rare Pearis. Marzena Małgorzata Teodorczyk-Makowka dodaje, że do tej pory używa perfum tej marki. Ewa Kozak mówi, że czasem kupuje jakieś interesujące produkty, a pierwsze zamówienia składała na początku tego roku. Jej zdaniem realizacja zamówień odbywa się sprawnie, a wysyłka jest realizowana w ciągu dwóch dni roboczych. Najczęściej kupuje perfumy, szampony, płyny do kąpieli i kremy do twarzy.

Jest wiele produktów przyciągających moją uwagę. Ewa K.

Marka wciąż znajduje uznanie wśród kobiet, a wiele z nich jest stałymi klientkami od lat, gdyż ufają produktom Avon. Choć zdania są podzielone, to jednak może się wydawać, że firma radzi sobie całkiem dobrze. Więcej opinii naszych internautek sprawdzicie na naszym Facebooku, gdzie możecie też zostawić swoją opinię.

Produkty Avon dostępne w Rossmanie. Co możemy kupić?

Od października kosmetyki Avon dostępne są w sieci sklepów Rossmann — stacjonarnie oraz online. Miłośniczki produktów kultowej marki już nie będą musiały przeglądać katalogów i zamawiać ich poprzez konsultantki lub stronę internetową firmy. Ten nowy kanał dystrybucji może być ogromną szansą dla Avonu, aby odzyskać swą świetność z lat 90. W Rossmannie znajdziemy różnorodne produkty:

perfumy,

olejek do ust,

tusze do rzęs,

brązer do twarzy w kuleczkach, który doskonale pamiętamy.

pomadki,

podkłady,

sera do twarzy,

kremy,

kredki do oczu,

puder.

Co ciekawe, plotki na ten temat pojawiły się już dawno, a wiele kobiet długo na to wyczekiwało.

Nie mogę się doczekać, jak produkty będą w Rossmannie. Margaretha Szumigalska

Warto zaznaczyć, że pomimo wprowadzenia swoich kosmetyków do drogerii Rossmann, Avon nie planuje zakończyć współpracy z konsultantkami. Więc osoby, które preferują taką formę zakupu produktów, wciąż będą mogły z niej korzystać.

