Na stronie internetowej drogerii Rossmann pojawił się komunikat skierowany do klientów sieci. Poinformowano o wycofaniu z obrotu partii jednego z popularnych produktów spożywczych. Chodzi dokładniej o solone wafle kukurydziane Good Food ((EAN: 5900125005643, o numerze partii i terminie przydatności do spożycia: 2023-12-16. Wafle sprzedawane są w opakowaniach po 35 g.

Wykryto niedozwoloną substancję w produkcie spożywczym

Powodem wycofania produktu jest wykrycie "śladowych ilości niedozwolonej substancji":

W trosce o dobro naszych konsumentów Good Food Products zdecydował o wycofaniu partii wafli kukurydzianych (...) produkowanych pod marką "Good Food" ze względu na nieintencjonalne zanieczyszczenie pestycydem surowca kukurydzianego i częściowym jego użyciu w produkcie gotowym czytamy w komunikacie.

Pestycydy to substancje używane jako środki ochrony roślin. Zaliczają się do nich środki grzybobójcze, owadobójcze, czy też bakteriobójcze. Są wykorzystywane do regulowania wzrostu roślin, zwalczania szkodników, czy też chwastów. Stosowanie pestycydów jest obecnie ściśle regulowane. Substancje legalnie wykorzystywane przez rolników są bezpiecznie, a spożywanie produktów, które zawierają niewielkie ich pozostałości, nie szkodzi naszemu zdrowiu.

Jak się jednak okazuje substancją, którą znaleziono w partii wafli kukurydzianych jest chloropiryfos. Był on wykorzystywany w rolnictwie przez ponad 50 lat, do momentu, gdy w 2020 roku Komisja Europejska ogłosiła wycofanie tej substancji. Udowodniono, że ma on działanie neurodegeneracyjne i negatywnie wpływa na mózg człowieka. Od tamtego czasu sprzedaż produktów, przy których był on stosowany jest niezgodna z prawem.

Drogeria jednocześnie zapewnia, że podjęte działania mają jedynie charakter prewencyjny. Celem zarówno sieci, jak i producenta jest "zminimalizowanie potencjalnego ryzyka dla zdrowia konsumenta".

Klienci uzyskają zwrot pieniędzy

Drogeria zwraca się do wszystkich klientów, którzy zakupili ten towar, aby go nie spożywali. W komunikacie Rossmann apeluje o jego zwrot. Produkt można zwracać w dowolnej drogerii na terenie całej Polski, bez konieczności okazywania dowodu zakupu. Każdy klient może liczyć na zwrot pieniędzy.

Rossmann przypomina, że zwrotowi podlega tylko partia z datą 2023-12-16.

Bezpieczeństwo produktów z innych partii produkcyjnych nie zostało w jakikolwiek sposób podważone oświadczono.

To już kolejna taka sytuacja

To nie pierwszy raz, gdy Rossmann wycofuje produkt, który trafił do sprzedaży. Kilka miesięcy temu na stronie drogerii pojawił się komunikat dotyczący chipsów warzywnych marki enerBiO z datą trwałości do 15 kwietnia 2023 roku. Okazało się, że w tej partii produktu znajdował się podwyższony poziom akryloamidu, który jest substancją potencjalnie rakotwórczą.

Wcześniej informowano również o wycofaniu konkretnych partii herbatki owocowej, olejku konopnego, czy też chipsów kukurydzianych.

