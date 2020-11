Projekty z PRL-u, które wróciły do łask

Moda na przywracanie blasku architektonicznym perełkom z lat 60. i 70. trwa w najlepsze od kilku lat. Ostatnio jednak Polacy zaczynają coraz bardziej doceniać rodzime meble czy bibeloty, a przy okazji… odpowiednio wyceniać ich wartość. Dlatego właśnie stworzyłyśmy listę najbardziej pożądanych projektów. Może jesteście szczęśliwymi posiadaczami choć jednego z nich?

Zdjęcie Szklane ryby i koszyczki robią ostatnio furorę / Adam STASKIEWICZ /East News

Szklana ryba

Szklaną rybę śmiało można określić mianem kultowego klasyka. Ryby wyrabiano w polskich hutach szkła w okresie PRL-u: w bezbarwne szkło wtapiano kolorowe pręty (technika Millefiori). Później ozdoby te trafiały na półki meblościanek lub szydełkowe serwetki, ukladane tradycyjnie na telewizorze. Jeszcze kilka lat temu, można było je kupić na targach staroci dosłownie za grosze, dziś błyskawicznie wyprzedają się na aukcjach internatowych i kosztują co najmniej 180 złotych (jeśli tylko zachowały się w nienaruszonym stanie).

Fotel Chierowskiego

Zdjęcie Odrestaurowane fotele Chierowskiego prezentują się pięknie / Krzysztof Jarczewski / Agencja FORUM

Fotel Chierowskiego (inaczej Fotel 366) nie bez przyczyny jest nazywany "najsłynniejszym fotelem PRL-u". Powstał już w 1962 roku na zamówienie Dolnośląskiej Fabryki Mebli w Świebodzicach, która, po dramatycznym pożarze, potrzebowała łatwego do realizacji i uniwersalnego projektu. Udało się - Polacy pokochali wygodny i estetyczny model, który bez problemu można było zmieścić nawet w najmniejszym M2. Produkcje kontynuowano do lat 80., by później, na ponad trzy dekady, zapomnieć o dziele Chierowskiego. Dziś fotele błyskawicznie znikają z portali aukcyjnych i... altanek śmietnikowych, a ich cena z roku na rok jest coraz wyższa. Obecnie to co najmniej kilkaset złotych.