Pomyślał, że to ich koniec

Scarlett Johansson w niedawno udzielonym wywiadzie ujawniła szczegóły pierwszej randki z Colinem Jostem. Przyznała się do dziwacznego zachowania i opowiedziała o sytuacji, która dla większości ludzi byłaby naturalną. Jak przyznała aktorka, jej obecny mąż był przekonany, że ich relacja została zakończona, zanim na dobre się rozpoczęła. Jak relacjonuje Scarlett Johansson, po latach Colin Jost skomentował całą sytuację w następujący sposób:

“Pomyślałem, że to koniec wszystkiego. Zachowywałaś się tak dziwnie”.

Pierwsza randka Scarlett Johansson

Colin Jost zaprosiła Scarlett Johansson w 2017 roku do włoskiej restauracji na Manhattanie. Wieczór przebiegał pomyślnie, świetnie się razem bawili, jedzenie było znakomite a atmosfera sprzyjającą rozwijaniu relacji. Mężczyzna, chcąc lepiej poznać piękną aktorkę, zaproponował jej kontynuowanie wieczoru wraz ze znajomymi. Ona jedna nagle stwierdziła, że musi iść do domu. Dla Colina Josta było to bardzo dziwne i niezrozumiałe zachowanie.

"Dlaczego tak wcześnie wróciłaś?"

Scarlett Johansson wróciła ze swojej pierwszej randki o wiele wcześniej, niż można się było tego spodziewać. Niania, która pilnowała jej córki była bardzo tym zaskoczona i zapytała: "Dlaczego tak wcześnie wróciłaś. Aktorka przyznała w wywiadzie, że wówczas nie umiała znaleźć odpowiedzi na to pytanie, była wytrącona z równowagi i spanikowana.

Scarlett Johansson nie była wcześniej na randce

Powodem dziwnego zachowania Scarlett Johansson nie była niechęć do Colina Josta. Aktorka zwyczajnie nie wiedziała, jak powinna się zachowywać w takiej sytuacji, gdyż nigdy wcześniej nie była na randce. Choć przed Colinem Jostem miała dwóch mężów Ryana Reynoldsa (2008−2011) i Romaina Dauriaca (2014-2017) to ich relacje rozwijały się w taki sposób, że aktorka nigdy wcześniej nie doświadczyła emocji związanych z pierwszą randką, co sprawiło, że zareagowała panicznie na zwyczajne pytanie. Jak widać, Colin Jost nie zraził się jednak jej szybkim wyjściem z lokalu, bo od 2020 roku są małżeństwem i doczekali się w 2021 roku narodzin syna.

