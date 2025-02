O tym, jak na co dzień nie przykładamy uwagi do oszczędzania, można się przekonać m.in. w sytuacji, gdy podczas wizyty w toalecie, zwłaszcza tej publicznej, mamy do czynienia z ostatnim listkiem papieru toaletowego. Papier toaletowy w gruncie rzeczy stał się nieodłącznym elementem naszego życia, a skoro mowa o życiu, to wielu uważa, być może niesłusznie, że jest ono, właśnie jak wspomniany papier - długie, szare itd.