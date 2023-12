Zagadka, która frustruje internautów

Zagadki matematyczne często zmuszają do użycia logicznego myślenia, przeprowadzenia skrupulatnej analizy problemu i szukania spójnych rozwiązań. Mówiąc wprost, rozwiązując je, trenujesz swoje umiejętności logicznego rozumowania. Dzisiaj przedstawimy ci jedną z takich łamigłówek. Jest to bardzo proste zadania. Spójrz na poniższy obrazek i spróbuj dowiedzieć się, jaka liczba kryje się za znakiem zapytania. Na wykonanie zadania masz tylko 10 sekund. Gotowy? Start!

Zdjęcie Zagadka / INTERIA.PL

Podpowiedź: Poszukaj, co wspólnego mają ze sobą wszystkie rozwiązania. Może jakieś punkty wspólne? Zdjęcie Kliknij w obrazek i sprawdź nasze pozostałe zagadki /INTERIA.PL

Odpowiedź

Udało ci się rozwiązać łamigłówkę? To znaczy, że logiczne myślenie jest twoją mocną stroną. Jeżeli jednak nie podołałeś naszemu zadania, to nic się nie stało. Być może jesteś po prostu zmęczony. Tak też się zdarza. Jak prawidłowo rozwiązać łamigłówkę? Otóż należy policzyć miejsca, w których stykają się linie. To banalnie proste! Poniżej znajdziesz obrazek, na którym przedstawiliśmy odpowiedź.

Zdjęcie Poprawna odpowiedź / opracowanie własne / INTERIA.PL

