Nie ufaj kalkulatorowi! Liczy się jedna zasada

Zadanie, które na pierwszy rzut oka wydaje się proste, może napotkać wiele trudności. Kluczem do poprawnego rozwiązania równania jest przypomnienie sobie zasady kolejności wykonywania działań. Nawet jeśli matematyka nie była twoim ulubionym przedmiotem w szkole, znajomość tych reguł często jest niezbędna w życiu dorosłym, dlatego warto sobie je przypomnieć. To również z tego powodu większość kalkulatorów podaje błędny wynik - nie uwzględniają zasad kolejności wykonywania działań, która brzmi:

najpierw wykonujemy działania w nawiasach,

następnie mnożenie lub dzielenie,

na końcu dodawanie lub odejmowanie.

Skoncentruj się i oblicz to działanie w pamięci. Czy teraz jesteś w stanie rozwiązać naszą zagadkę? Jaki wynik podałeś?

Ta zagadka podzieliła internautów. Oto poprawna odpowiedź

By rozwiązać to zadanie matematyczne, należy wykonać poniższe działania:

Zgodnie z kolejnością wykonywania działań, najpierw wykonujemy działanie w nawiasie, czyli dodajemy 1+3, co wynosi 4. Następnie 10:2, co jest równe 5. Teraz mnożymy wyniki, dzięki czemu otrzymujemy 20. Bardzo możliwe, że wykonując to działanie za pomocą kalkulatora, otrzymasz wynik równy 2, bądź 8, jednak jest on nieprawidłowy. Jedyny prawidłowy wynik to 20. Czy udało ci się poprawnie rozwiązać to działanie?

