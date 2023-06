Zadanie z matematyki tylko dla inteligentnych. Czy podasz poprawny wynik

Czasami proste matematyczne działanie, które uczniowie czwartej klasy szkoły podstawowej rozwiążą z łatwością, może sprawić trudność dorosłym, którzy dawno zakończyli swoją szkolną edukację. Chociaż matematyka jest powszechnie stosowana w codziennym życiu, niektóre zasady, które nią rządzą, dawno zniknęły z naszej pamięci. To właśnie dlatego zadania, takie jak to poniżej, wywołują dyskusje wśród osób, które próbują je rozwiązać. Ile to jest 6 - 1 x 0 + 2 ÷ 2 = ?

Zastanawiasz się jak poprawnie rozwiązać to zadanie? Potrzebna jest do tego znajomość kolejności wykonywania działań:

najpierw wykonujemy działania w nawiasach,

następnie mnożenie lub dzielenie,

na końcu dodawanie lub odejmowanie.

Ta zagadka podzieliła Internet. Oto poprawna odpowiedź

Większość internatów podaje dwie odpowiedzi na równanie 6 - 1 x 0 + 2 ÷ 2 = ? - 7 oraz 1. Która z nich jest poprawna? Głos zabrał ekspert:

By rozwiązać równanie, należy najpierw wykonać mnożenie i dzielenie, czyli 1 x 0 = 0, 2:2=1

Następnie wykonujemy kolejne działania: 6-0+1= 7

Oznacza to, że poprawną odpowiedzią na zagadkę jest liczba 7. Czy udało ci się uzyskać taki wynik?

