Japońska zagadka, która podzieliła internet. Poprawny wynik może zaskoczyć

Prezentowana zagadka matematyczna wywołała spore poruszenie w sieci, głównie ze względu na to, jak niewiele osób ją rozwiązujących jest w stanie podać poprawną odpowiedź. Co ciekawe, jeszcze w latach 80., aż 90 proc. dwudziestoletnich Japończyków było w stanie ją poprawnie rozwiązać, podczas gdy obecnie jest to w stanie zrobić wyłącznie 60 proc. obywatelów tego kraju. W innych krajach świata odsetek ten jest mniejszy i zmniejsza się wraz z wiekiem.

Jak więc rozwiązać prezentowane obliczenie? Można to zrobić w pamięci, ale radzimy wziąć kartkę i ołówek.

Większość osób popełnia jeden błąd. To zadanie matematyczne jest trudniejsze, niż myslisz

Kluczem do rozwiązania tej zagadki jest poprawna kolejność wykonywania obliczeń, umiejętność operowania działaniami na ułamkach, oraz... wykonanie obliczeń na kartce, a nie na kalkulatorze, co jest częstym błędem osób chcących szybko podać poprawny wynik.



9 - 3 ÷ ⅓ + 1 =?

Najpierw przypomnijmy sobie więc kolejność wykonywania działań. Brzmi ona następująco:

najpierw wykonujemy działania w nawiasach,

następnie mnożenie lub dzielenie,

na końcu dodawanie lub odejmowanie

Zagadka tylko dla inteligentnych. Oto poprawna odpowiedź

Stosując się do powyższych zasad, najpierw więc musimy obliczyć 3:⅓ - tutaj warto pamiętać o zasadzie w działaniach na ułamkach, że 3 dzielone przez ⅓ to to samo, co odwrotność ⅓, czyli trzy.

Otrzymujemy więc działanie 9-3x3+1, czyli: 9-9+1, czyli 1. Oznacza to, że poprawnym wynikiem tego działania jest tylko i wyłącznie liczba 1. Jeżeli więc otrzymałeś wynik 7, 9 lub 3, niestety musiałeś popełnic błąd na którymś z etapów obliczeń. Spróbuj jeszcze raz!

